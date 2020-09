Zgomot și lipsă de alternativă

EDITORIAL

Rezultatele alegerilor locale de duminică nu ar trebui să reprezinte nicio surpriză. Erau mai mult decât previzibile dacă ținem cont de modul în care s-a desfășurat această campanie electorală total atipică și de tactica partidelor. Faptul că în toate orașele din județ și în peste 50 de comune clujene a câștigat PNL era de așteptat, cauzele fiind numeroase.

Odată, PSD era evident că se afla în mare criză de imagine după stângăciile guvernării din perioada 2016-2019, dar și din cauza luptelor interne care au avut loc în ultimii ani. Pe de altă parte, social democrații s-au dovedit a fi total nepregătiți pentru alegerile locale din județul Cluj. Au fost comune care în trecut erau conduse de social democrați iar acum nu au reușit să-și depună listă de consilieri pentru alegeri sau să desemneze candidat pentru fotoliul de primar. De asemenea, acolo unde au avut candidat pentru fotoliul de primar, PSD a fost incapabil să-l ajute. Dovadă că s-au obținut mult mai puține mandate de consilier local decât în 2016-2020. Și acest lucru a fost posibil din cauză că social democrații au așteptat ca partidul să fie „tras” în sus de candidații la funcția de primar.

Lucrurile nu au mers în acest sens iar rezultatele au fost catastrofale. Așa că din 33 de primării câte au fost câștigate de PSD în 2016, în urma scrutinului de duminică, social democrații au reușit să se impună în doar 11. Și acestea doar din zona rurală.

Cât privește USR-PLUS, acestă asociere de partide a ales să ducă o campanie foarte zgomotoasă, care nu prea se potrivește cu așteptările clujenilor. Electoratul clujean s-a săturat de zgomt, s-a săturat de lozinci, de campanii negative și lovituri sub centură. Așteaptă proiecte concrete și care să se poată realiza. Or, la Cluj, USR Cluj nu a reușit să prezintă o astfel de ofertă și, prin urmare, nu a putut atrage votul a foarte mulți clujeni.

Destul de slab a fost și scorul obținut și de UDMR. Cu toate că formațiunea condusă de Kelemen Hunor a avut candidat atât la postul de președinte al Consiliului Județean cât și la funcția de primar la Cluj-Napoca, rezultatele au fost mult sub așteptări: 11,57 la sută la nivel de județ și de 11,29 al sută la nivel de municipiu. Și asta în condițiile în care maghiarii reprezintă 18 la sută din populația județului și 16 la sută din cea a municipiului Cluj-Napoca. Asta înseamnă că maghiarii nu se mai prezintă disciplinat la vot, așa cum făceau la alegerile de până acum. De ce? Simplu. Maghiarii s-au săturat de arsenalul etnopolitic al UDMR și de ”etno-business-ul” pe care-l practică liderii acestei formațiuni.

Prin urmare, competitorii PNL din județul Cluj nu puteau emite mari pretenții de la aceste alegeri atâta timp cât nu au reușit să-și pregătească oameni și proiecte care să constituie alternative. Rămâne însă de văzut ce au învățat din acest examen și de „notele” acordate de electorat și cum se vor pregăti pentru următoarea etapă de alegeri, cele parlamentare. Revenind la victoria PNL, liberalii nu ar trebui să fie foarte entuziaști de rezultatele obținute. Și asta pentru că a fost o victorie de conjunctură obținută nu atât pentru că programele lor au convins mai tare electoratul ci pentru că în mare parte în cadrul procesului electoral de duminică a funcționat votul negativ.

Cosmin PURIȘ