„Zestrea – Taine din palmă de ardelean”: tradiții și produse autentice în centrul orașului

25 septembrie 20250 commentarii

 

Cluj-Napoca devine, între 3 și 12 octombrie 2025, un adevărat spațiu al tradițiilor ardelenești, prin evenimentul „Zestrea – Taine din palmă de ardelean”, organizat de Consiliul Județean Cluj, prin Asociația Produs de Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, în Piața Unirii.

„Zestrea” completează seria târgurilor „Produs de Cluj”, aducând în centrul orașului meșteșuguri tradiționale, gastronomie locală și produse autentice, realizate de producători locali și regionali. Vizitatorii vor putea descoperi savoarea bunătăților de toamnă și frumusețea meșteșugurilor care păstrează identitatea culturală a zonei Ardealului.

Evenimentul va fi animat de momente artistice, susținute de ansambluri folclorice și interpreți locali, care vor readuce în prim-plan cântecul și jocul tradițional, adevărate expresii ale patrimoniului cultural al zonei.

„Prin acest eveniment dorim să aducem în centrul Clujului nu doar produse tradiționale, ci și valorile și identitatea noastră ardelenească. Zestrea este o expresie a respectului față de munca producătorilor locali și o invitație adresată clujenilor și vizitatorilor de a redescoperi frumusețea tradițiilor și a autenticului. Consiliul Județean Cluj va continua să sprijine astfel de inițiative, care pun în lumină ceea ce avem mai bun”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Evenimentul reprezintă și o oportunitate de sprijin pentru producătorii locali, promovând tradițiile ardelenești și consolidând imaginea Clujului ca oraș în care cultura autentică se îmbină armonios cu viața urbană. Timp de 10 zile, Piața Unirii va deveni un spațiu de întâlnire între generații, între artă și util, între identitate și modernitate.

Accesul la eveniment este gratuit, iar organizatorii invită clujenii și vizitatorii să se bucure de tradiție, gust și cultură autentică ardelenească.

