EXTERNE

Zelenski revocă cetățenia primarului din Odesa, pe fondul unui conflict cu liderii locali

16 octombrie 20250 commentarii

New York Times


Serviciile de securitate ucrainene au declarat că primarul deține cetățenie rusă, ceea ce este interzis, însă acesta a negat acuzația. Oponenții guvernului consideră măsura drept parte a unei acțiuni de consolidare a puterii.

Președintele Volodimir Zelenski a revocat marți cetățenia ucraineană a primarului din Odesa, al treilea oraș ca mărime din țară, pe motiv că acesta ar fi cetățean al Federației Ruse, potrivit serviciilor de securitate ucrainene.

Decizia, care practic îl îndepărtează pe primar din funcție, marchează cea mai dramatică escaladare de până acum a conflictului dintre autoritățile naționale de la Kiev și liderii locali din diverse regiuni ale Ucrainei. Acești oficiali locali susțin că Zelenski folosește puterile de război pentru a-și consolida controlul asupra orașelor și regiunilor conduse de politicieni ai opoziției.

Primarul Odessei, Hennadi Truhanov, aflat în funcție din 2014, a negat într-o declarație că ar deține cetățenie rusă și a spus că va contesta decizia în fața Curții Supreme a Ucrainei. Legislația ucraineană interzice cetățenilor țării să dețină și cetățenia rusă.

Acuzațiile că Truhanov, fost membru al unui partid pro-rus acum interzis, ar fi cetățean rus circulă de ani de zile. Serviciile de securitate ucrainene au declarat în 2016 că nu au găsit dovezi în acest sens. Truhanov a fost, de asemenea, acuzat de autoritățile anticorupție din Ucraina de deturnare de fonduri publice.

De-a lungul războiului, Truhanov și-a temperat în general criticile la adresa lui Zelenski, dar s-a opus anumitor politici, cum ar fi redenumirea străzilor și înlăturarea statuilor asociate cu Imperiul Rus. Odesa, un oraș puternic influențat de perioada imperială rusă, este plin de astfel de simboluri.

Acțiunea lui Zelenski împotriva lui Truhanov survine pe fondul tensiunilor tot mai mari cu primarii altor orașe mari, precum Kiev și Harkov. Zelenski și aliații săi i-au acuzat pe acești lideri locali de proastă administrare a serviciilor publice și de eșec în protejarea orașelor de atacurile aeriene rusești. Primarii susțin însă că eforturile de a le limita autoritatea au drept scop concentrarea puterii în mâinile președintelui și slăbirea oponenților politici, potențiali candidați la alegeri – alegeri care, potrivit lui Zelenski, vor fi reluate abia după încheierea războiului.

„Președintele nostru este la putere de șase ani și abia acum a descoperit, brusc, că domnul Truhanov ar avea cetățenie rusă”, a declarat Oleksii Potapski, liderul partidului de opoziție Solidaritatea Europeană în Consiliul Local Odesa, pentru un post local de știri. „Știți, aceasta este mai degrabă o represiune politică. Nu are nimic de-a face cu democrația.”

La începutul acestui an, primarul Kievului, Vitali Kliciko, l-a acuzat pe Zelenski că abuzează de puterile legii marțiale pentru a trece peste deciziile Consiliului Local. În aceeași perioadă, Consiliul Național de Securitate al Ucrainei a înghețat conturile bancare ale fostului președinte Petro Poroșenko, învins de Zelenski în 2019, fără a formula acuzații concrete.

La sfârșitul lunii septembrie, a fost lansată o petiție prin care se cerea revocarea cetățeniei ucrainene a lui Truhanov. Aceasta a strâns rapid cele 25.000 de semnături necesare pentru ca președintele să o ia în considerare.

În ultimele zile, Zelenski l-a criticat public pe primar, spunând că eforturile de restabilire a alimentării cu energie electrică în Odesa și zonele învecinate după atacurile rusești au eșuat și că „au existat numeroase greșeli din partea autorităților locale”.

Marți, serviciile de securitate ucrainene au publicat un document asemănător unui pașaport rusesc, care purta numele și fotografia lui Truhanov. Ele au afirmat că acesta ar fi primit documentul pe 15 decembrie 2015, valabil timp de zece ani.

Deși retragerea cetățeniei lui Truhanov îl înlătură practic din funcție, el a declarat că va continua să-și exercite atribuțiile până când Consiliul Local îl va demite oficial.

Autoritățile naționale nu au precizat dacă intenționează să-l expulzeze pe Truhanov din Ucraina sau, în caz afirmativ, unde ar urma să fie trimis.

Marți seara, Zelenski a anunțat, invocând „probleme de securitate” nerezolvate în Odesa, că va institui o administrație militară pentru oraș și că va numi în scurt timp un conducător al acesteia.

Organizațiile societății civile din Ucraina și-au exprimat de multă vreme îngrijorarea că guvernul central folosește administrațiile militare pentru a-și consolida autoritatea, chiar și în chestiuni care nu țin de apărare.

„Revocarea cetățeniei lui Truhanov și instituirea administrației militare în Odesa reprezintă un semnal clar pentru fiecare primar: toți sunt supravegheați și, când va veni momentul, va veni rândul fiecăruia dintre ei”, a scris pe rețelele sociale Oleksii Honciarenko, parlamentar din partidul lui Poroșenko.

HINT

Organizațiile societății civile din Ucraina și-au exprimat de multă vreme îngrijorarea că guvernul central folosește administrațiile militare pentru a-și consolida autoritatea, chiar și în chestiuni care nu țin de apărare.

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Italia: 5,7 milioane de persoane, aflate în sărăcie absolută în 2024

OMS solicită politici dure anti-alcool în vederea scăderii numărului de cazuri de cancer

Hegseth cere aliaţilor din NATO să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina

Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din 40 de oraşe din regiunea Harkiv

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.