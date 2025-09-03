EXTERNE

Woody Allen laudă abilităţile actoriceşti ale preşedintelui american

3 septembrie 2025

 

Veteranul regizor Woody Allen, în vârstă de 89 de ani, a lăudat în mod neaşteptat abilităţile actoriceşti ale preşedintelui american Donald Trump într-un podcast difuzat luni, informează DPA.

În cadrul podcastului „Club Random”, prezentat de Bill Maher, cineastul Woody Allen a rememorat colaborarea sa cu Donald Trump la filmul din 1998 intitulat „Celebrity”, în care actualul preşedinte american a avut o apariţie de 11 secunde în care s-a interpretat pe sine.

În acea scenă, magnatul imobiliar îşi declara intenţia de a cumpăra Catedrala Sfântul Patrick din Manhattan, de a o demola şi de a o înlocui cu o „clădire foarte, foarte înaltă şi frumoasă”.

„A fost o plăcere să lucrez cu el, era un actor foarte bun”, a declarat Woody Allen, potrivit presei americane.

„Era foarte politicos, îşi făcea treaba foarte bine, făcea totul corect şi avea un talent înnăscut pentru showbusiness”, a adăugat el.

Din punct de vedere politic, Woody Allen s-a descris ca fiind democrat şi a spus că a votat pentru Kamala Harris. El a subliniat că nu este de acord cu politica lui Trump într-un procent de 99%.

Woody Allen a mai spus că a fost surprins de intrarea lui Donald Trump în politică, deoarece preşedintele Statelor Unite se bucura în trecut să meargă la meciurile de baschet ale echipei New York Knicks, să joace golf sau să fie un membru al juriului la diverse concursuri de frumuseţe.

Bill Maher a remarcat că funcţia de preşedinte este rolul suprem ce i-ar putea fi oferit vreodată unui actor, lucru pe care Woody Allen nu l-a negat. Regizorul american, cunoscut şi pentru controversele sale, a declarat că i-ar plăcea să-l regizeze pe Trump în rolul său de preşedinte, dar a recunoscut că acest lucru nu se va întâmpla.

