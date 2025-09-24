ADMINISTRAȚIE

Vizită în inima memoriei județului – 20 de kilometri de documente păstrate la Arhivele Cluj

24 septembrie 20250 commentarii

Știați că în județul Cluj există peste 20 de kilometri de documente păstrate în fondul arhivistic al Direcției Județene a Arhivelor Naționale? Prefectul Maria Forna a văzut fondurile medievale și a discutat cu echipa despre digitalizare, conservare și accesul mai ușor la documente pentru public.

De la primării și școli, până la biserici și fonduri personale – tot ce contează pentru memoria județului e păstrat aici.

Prefectul județului, Maria Forna, a mers să vadă cu ochii ei cum se păstrează istoria Clujului și a avut parte de o întâlnire interesantă cu doamna dr. Paula Ivan, împuternicit șef serviciu al instituției.

În prezent Direcția de la Cluj deține peste 20 kilometri liniari de documente, ceea ce reprezintă un fond semnificativ de documente de la multiple categorii de instituții: administrație centrală și teritorială, primării, instituții de învățământ, cultură, economic‑financiar, judecătoreşti, instituţii de cult, fonduri personale. De asemenea, la Cluj se regăsește cel mai mare fond arhivistic din perioada Medievală.

Discuțiile s-au concentrat pe activitatea curentă, provocările legate de conservarea și valorificarea documentelor și pe modul în care serviciile pot fi modernizate și digitalizate pentru public. Prefectul a apreciat munca colectivului, subliniind cât de importantă este arhivarea pentru păstrarea memoriei județului și a identității comunității.

Doamna Paula Ivan a prezentat proiectele în desfășurare și nevoile Direcției, mai ales legate de spații de depozitare și dotări pentru conservarea documentelor. La final, Maria Forna a făcut un tur al sediului și a văzut cele mai valoroase fonduri arhivistice, inclusiv colecții din perioada medievală și documente provenind de la primării, școli, instituții de cultură, biserici și chiar fonduri personale.

Dialogul a marcat un pas important în colaborarea dintre Prefectura Cluj și Arhive, pentru a sprijini buna funcționare a administrației și pentru a promova valorile culturale și istorice ale județului, sublinia doamna Forna la momentul vizitei.

 

