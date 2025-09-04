EXTERNE

Viticultor francez, condamnat la patru ani de închisoare pentru falsificarea șampaniei

4 septembrie 20250 commentarii

Un tribunal din oraşul Reims, din nord-estul Franţei, l-a condamnat marţi la patru ani de închisoare, din care un an şi jumătate cu executare, pe viticultorul Didier Chopin în vârstă de 56 de ani, găsit vinovat de escrocherie, folosirea fără drept a unei denumiri de origine controlată şi abuz de active sociale – infracţiuni comise prin falsificarea şampaniei, informează AFP.

Chopin a produs şampanie falsă din vinuri provenite din Spania şi din regiunea franceză Ardeche din sud-est, cu adaos de arome şi dioxid de carbon.

El nu va mai avea dreptul să administreze o societate comercială, pe termen nelimitat.

Soţia lui, judecată alături de el, a fost condamnată la doi an de închisoare cu suspendare şi la o interdicţie similară.

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Jocul video „Call of Duty” va fi adaptat într-un film produs de studioul Paramount

Un aisberg uriaş se topeşte în largul Antarcticii

China este „de neoprit”, spune Xi alături de Putin şi Kim

Merz respinge afirmaţiile Ursulei von der Leyen despre desfăşurare de trupe în Ucraina

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.