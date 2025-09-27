SĂNĂTATE

Viețile a șase copii cu vârsta sub un an frânte de infecțiile nosocomiale

27 septembrie 20250 commentarii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că şase copii cu vârsta mai mică de un an care erau internaţi la Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, aceştia fiind infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens”.

„Din datele pe care le avem la dispoziţie, în acest moment, discutăm despre nouă pacienţi cu vârsta sub un an infectaţi cu această bacterie – Serratia – dintre care, până în acest moment au fost înregistrate şase decese. Din datele medicale existente la momentul de faţă, puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, nu putem realiza o legătură directă din punct de vedere medical între infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor. Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită de experţii în medicină legală şi nu vreau să speculez sau să mă antepronunţ”, a declarat, într-o intervenţie la Digi24, ministrul Sănătăţii.

Acesta a precizat că ceilalţi trei copii infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens se află în stare stabilă din punct de vedere hemodinamic. Doi au rămas internaţi la Iaşi, iar al treilea a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie” din Bucureşti.

Totodată, Alexandru Rogobete a precizat că a trimis la Iaşi Corpul de control al Ministerului Sănătăţii şi Inspecţia Sanitară de Stat.

„Din datele pe care le am, prima infecţie a apărut în data de 13 septembrie, însă aceasta a fost raportată către DSP Iaşi cu întârziere de către unitatea sanitară, abia în data de 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienţi infectaţi. Datele noastre arată că spitalul nu a luat la timp măsurile necesare, de izolare la nivelul secţiei de terapie intensivă şi nu a transmis informările şi raportările în timp util către DSP, conform legislaţiei în vigoare. Am dispus acum de urgenţă un control comun la care va participa şeful Corpului de control al Ministerului Sănătăţii şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii care se vor deplasa de urgenţă la Iaşi împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătăţii pentru a evaluarea situaţiei”, a spus ministrul Rogobete.

Între timp, DSP Iaşi a amendat cu 10.000 de lei epidemiologul spitalului, pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecţiilor nosocomiale, cu aceeaşi sumă medicul ATI, pentru nerespectarea protocoalelor şi cu 50.000 de lei spitalul, tot pentru nerespectarea protocoalelor.

De asemenea, s-a dispus închiderea temporară a corpului A din secţia ATI a spitalului, până la rezolvarea actualului context epidemiologic, iar programul de vizită în ambele corpuri de clădire ale secţiei a fost modificat.

„Am dispus Corpului de control ca până săptămâna viitoare, miercuri cel târziu, să avem un raport de control final şi, dacă este necesar, cu siguranţă voi demite atât directorul DSP Iaşi. cât şi directorul unităţii sanitare şi toate persoanele implicate vor fi sancţionate corespunzător. Este inacceptabil ca într-un spital de pediatrie, într-o secţie ATI de pediatrie, de neonatologie, aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice, în anul 2025 şi totuşi într-un context în care, de câteva luni, discutăm periodic de noi protocoale şi noi măsuri pentru limitarea infecţiilor asociate activităţii medicale”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Conform datelor furnizate de DSP Iaşi pentru AGERPRES, în primul trimestru al acestui an, la spitalul pentru copii au fost raportate 75 de cazuri de infecţii nosocomiale de rutină, dintre care 38 la clinica de pediatrie, 9 la Chirurgie şi 28 la ATI.

În trimestrul al doilea, la aceeaşi unitate medicală au fost raportate 87 de infecţii nosocomiale de rutină, dintre care 27 la clinica de pediatrie, 21 la Chirurgie şi 36 la ATI.

În luna iulie la au fost raportate 26 de infecţii nosocomiale de rutină, 17 dintre acestea fiind la ATI, cinci la clinica de pediatrie, patru la clinica de chirurgie.

