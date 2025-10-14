SPORT

Victorie zdrobitoare pentru baschetbalistele Universității Cluj

14 octombrie 20250 commentarii

Echipa de baschet feminin U Cluj a obținut o nouă victorie impresionantă în startul sezonului, impunându-se cu scorul de 115 – 35 în fața formației CSU Brașov, pe teren propriu.

Fetele pregătite de Iannis Koukous au bifat a doua victorie consecutivă în campionat și ocupă în prezent a doua poziție în clasament.

„Diferența dintre cele două echipe a fost uriașă. Știam asta înainte de meci, dar rămânem concentrați și vom încerca să facem lucrurile corect. Fetele au fost serioase timp de 40 de minute și au fost agresive. Continuăm să muncim și suntem ambițioase pentru următorul meci”, a declarat antrenorul clujencelor, Iannis Koukous, la finalul partidei:

Urmatorul meci al clujencelor va avea loc în 18 octombrie cu Sportul Studentesc Bucuresti. Partiva se va juca în sala sporturilor ,,Horia Demian”, de la ora 11.00.

ziarulfaclia.ro
