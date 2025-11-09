SPORT

Victorie pentru U BT în ABA League

9 noiembrie 20250 commentarii

U-BT Cluj-Napoca a învins clar echipa sârbă Borac Mozzart Cacak, cu scorul de 97-76 (24-20, 16-18, 30-19, 27-19), sâmbătă seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în competiţia de baschet masculin ABA League.

Campioana României a reuşit a treia sa victorie în competiţie, după o repriză secundă excelentă.

Cubanezul Karel Guzman a făcut un meci remarcabil, cu 17 puncte, 13 recuperări şi 4 pase decisive pentru ”U”. Şi lituanianul Saulius Kulvietis a avut o evoluţie excelentă, cu 20 p, 5 rec, 10 pd. S-au mai evidenţiat Mitchell Creek, cu 15 p, 8 rec, 3 pd, Dusan Miletic, cu 14 p, 4 rec, 4 pd, Patrick Richard, cu 12 p, 4 rec, 6 pd, şi Trey Woodbury, cu 11 p, 3 pd.

Cei mai buni de la oaspeţi au fost Diante Raynard Baldwin, cu 17 p, 3 pd, şi Pavle Nikolic, 17 p, 3 rec.

În etapa a 7-a, U-BT Cluj-Napoca va juca în deplasare cu formaţia muntenegreană SC Derby Podgorica, pe 14 noiembrie.

Clasamentul Grupei A
1. Dubai Basketball 10 puncte (5 jocuri)
2. Partizan Mozzart Bet 9 (5)
3. Igokea m:tel 9 (5)
4. U-BT Cluj-Napoca 8 (5)
5. FMP Soccerbet 8 (5)
6. SC Derby 7 (5)
7. KK Split 6 (5)
8. Borac Mozzart 6 (5)
9. KK Krka 6 (6)

