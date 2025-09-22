ADMINISTRAȚIE

Verdele de pe harta municipiului Cluj-Napoca

22 septembrie 20250 commentarii

Suprafața spațiilor verzi din Cluj-Napoca aproape s-a dublat în ultimii 30 de ani, arată datele Institutului Național de Statistică. În același timp, suprafața intravilanului a crescut cu 250 la sută. În 2024 spațiile verzi acoperă 9,12% din intravilanul municipiului, plasând Clujul printre cele mai „verzi” orașe mari din România. Cu un nivel de 32,44 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, orașul depășește recomandarea minimă a Uniunii Europene. Extinderea parcurilor, investițiile în infrastructură verde și protejarea zonelor naturale au fost priorități asumate de administrația locală, chiar și în contextul unei presiuni imobiliare tot mai mari. Făclia vă prezintă o analiză a evoluției spațiilor verzi din ultimele trei decenii la Cluj-Napoca.

 

