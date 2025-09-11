EXTERNE

Varşovia solicită NATO să activeze Articolul 4

11 septembrie 20250 commentarii

Polonia a solicitat miercuri NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi.
Discuţiile cu aliaţii „iau forma, în acest moment precis, a unei cereri oficiale de activare a Articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord”, a declarat premierul Donald Tusk în faţa parlamentului.

Aceasta este o „recomandare comună” făcută de Tusk însuşi şi de preşedintele naţionalist Karol Nawrocki.
Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ decizional politic al organizaţiei, s-a întrunit miercuri dimineaţă la nivel de ambasadori din cele 32 de ţări NATO pentru o reuniune programată de mult timp. Aliaţii au decis însă ca această reuniune să aibă loc în temeiul Articolului 4 din Tratatul Alianţei, potrivit diplomaţilor.

Articolul 4 prevede, în esenţă, „consultarea” între aliaţii NATO. Acest articol stipulează că „părţile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia uneia dintre ele, integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea uneia dintre părţi sunt ameninţate”.

De la crearea Alianţei în 1949, aceasta este a opta oară când se invocă articolul, din care de trei ori de la invazia rusă a Ucrainei.

În schimb, Articolul 5 a fost activat o singură dată de la crearea NATO în 1949, în timpul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Acesta prevede că un atac asupra unei ţări NATO este un atac asupra tuturor şi obligă cei 32 de aliaţi să „asiste” ţara victimă a unui astfel de atac.

AFP

