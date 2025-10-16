SOCIAL

Valorile senioratului trebuie permanent respectate și onorate

16 octombrie 20250 commentarii

Din anul 2017, prin buna și permanenta colaborare dintre Grupul ONCOS și Asociația Județeană a Pensionarilor Cluj, și cu sprijinul financiar al Grupului ONCOS, aproape 500 de seniori se bucură, în mod repetat, de festinul unei mese comune, organizată în elegantele saloane ale Grand Hotel Napoca.

Aici, acești vârstnici, obosiți de munca unei vieți întregi, trăiesc bucuria revederii și a socializării, într-un cadru oferit cu multă generozitate și aleasă considerație de Grupul clujean care produce pâine, carne de pui și mezeluri pentru seniorii orașului și județului nostru, dar și pentru comunitățile învecinate.

Și în acest mijloc de octombrie, Grupul ONCOS a ținut să sărbătorească Ziua Persoanelor Vârstnice, stabilită la data de 1 octombrie încă din anul 1991 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU), printr-o rezoluție care urmărește creșterea nivelului de conștientizare și empatie față de calitatea vieții persoanelor de vârsta a treia.

Tocmai de calitatea vieții acestor persoane grizonate ține cont și societatea ONCOS, care promovează permanent prețuri accesibile la numeroase produse realizate în fabricile sale, precum și sponsorizări constante pentru cantine de interes public.

În numele celor 450 de participanți din cadrul Asociației Județene a Pensionarilor Cluj, președintele acesteia, domnul Ioan Constantinescu, a adus mulțumiri domnului ing. Vasile Onaca, președintele Consiliului de Administrație al Grupului ONCOS, pentru efortul și dăruirea cu care oferă încă o seară minunată și plină de bucurie celor de vârsta a treia.

Consistentul și gustosul meniu a fost pregătit din produsele oferite de ONCOS bucătăriei restaurantului „Napoca”, iar muzica, voia bună și atmosfera prietenoasă au creat un cadru cald și familiar, în care – așa cum a subliniat sufletistul ing. Vasile Onaca – greutățile și singurătatea multor seniori au fost, pentru o vreme, uitate.

„De aceea – a adăugat antreprenorul Vasile Onaca – am decis să repetăm aceste frumoase întruniri și de 8 Martie, dar și cu prilejul unor revelioane dedicate acestor persoane care merită permanent respect și onoare. Mulți dintre ei au lucrat în trei schimburi pentru a reconstrui ceea ce s-a distrus și pentru a păstra ceea ce este încă trainic în industria și agricultura țării noastre. Prin ei sărbătorim bucuria muncii și a vieții, valorile trecutului și tradițiile moștenite.”

Directorul general adjunct al Grupului ONCOS, domnișoara Anca Bogdan, a subliniat faptul că bucuria citită pe chipurile părinților și bunicilor prezenți la această întâlnire de suflet este împărtășită de întreg colectivul ONCOS, care, chiar și în această după-amiază, produce sortimente proaspete de pâine, îngrijește puii crescuți pentru carne și oferă o gamă bogată de mezeluri, proaspete și afumate.
„Din 1991 funcționăm și ne dezvoltăm în domeniul industriei alimentare, iar din 2017, cel puțin de două ori pe an, încercăm să fim cât mai aproape de sufletele acestor minunați oameni care trebuie iubiți și respectați”, a adăugat aceasta.

În această atmosferă plăcută, de adevărată sărbătoare, au impresionat ținutele decente, muzica bine aleasă, dansurile – fie ele tangouri, valsuri sau hore – precum și dialogurile calde dintre oameni de diferite profesii, uniți de amintiri și de o bogată experiență de viață.

Recunoștința pentru aceste momente unice, oferite cu generozitate de domnul Vasile Onaca, a fost exprimată în numele tuturor prin vocea domnului Ioan Constantinescu, a domnilor Klein Andrei, Dan Bârluțiu, a doamnelor Adriana Conrlovatinidi, Maria Mureșan și a multor altora.

Dumitru VATAU

