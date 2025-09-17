EXTERNE

Unul din şase americani evită sau amână vaccinarea copiilor săi

17 septembrie 20250 commentarii

Tot mai mulţi americani sunt reticenţi la a-şi vaccina copiii, în principal în cercurile albe conservatoare şi religioase, a dezvăluit un sondaj publicat luni, care stârneşte temeri cu privire la o reapariţie a bolilor contagioase mortale, transmite AFP.

Realizat în rândul a peste 2.500 de părinţi, de către The Washington Post şi ONG-ul KFF, acest sondaj menţionează drept exemplu vaccinările obligatorii sau recomandate pentru copii, cum ar fi cele împotriva rujeolei, tetanosului şi poliomielitei.

De teama efectelor secundare şi a lipsei de încredere în autorităţile sanitare, unul din şase părinţi chestionaţi a declarat că a evitat sau a amânat vaccinarea copiilor.

Acest lucru vine într-un moment în care ministrul Sănătăţii desemnat de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., seamănă îndoieli cu privire la siguranţa acestor vaccinuri, răspândind informaţii false despre ele, inclusiv cu privire la o presupusă legătură între autism şi vaccinul împotriva rujeolei.

La sfârşitul săptămânii, vor fi revizuite recomandările naţionale pentru mai multe vaccinuri, inclusiv vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR).

În Statele Unite, unele vaccinuri, cum ar fi vaccinul ROR, sunt obligatorii pentru şcolarizare, în timp ce altele sunt foarte recomandate.

Însă, în multe state americane, părinţii pot invoca un motiv, altul decât o contraindicaţie medicală, cum ar fi, spre exemplu, unul religios, pentru a beneficia de o derogare.

Ca urmare a acestei scăderi a ratelor de vaccinare, Statele Unite au cunoscut în 2025 cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimii peste 30 de ani, cu trei decese, dintre care doi copii.

 

 

