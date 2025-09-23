EDUCAȚIE

Universitatea Tehnică oferă studenţilor peste 4.900 de locuri de cazare la cămin

23 septembrie 2025

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) pune la dispoziţia studenţilor săi peste 4.900 de locuri de cazare în căminele sale, pentru anul universitar 2025-2026.

„Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pune la dispoziţia studenţilor 4935 de locuri de cazare, în campusurile universitare din Cluj-Napoca, în Complexul Observator şi în Complexul Mărăşti. Tarifele de cazare pornesc de la 260 de lei pe lună pentru un loc în cameră de 4 paturi şi ajung la 365 de lei pe lună pentru un loc în cameră de 2 paturi. Toate camerele beneficiază de baie proprie”, se arată într-o informare transmisă vineri de UTCN.

Potrivit sursei citate, toţi studenţii de anul I, nivel licenţă, admişi pe locuri bugetate la una dintre facultăţile Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca beneficiază de loc în cămin.

Cazarea studenţilor în cămine se va desfăşura în perioada 23-26 septembrie 2025.

„În spaţiile de cazare pe care UTCN le pune la dispoziţia studenţilor s-au efectuat reparaţii, dar şi acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare a încăperilor şi a anexelor. Printre facilităţile de care se bucură studenţii cazaţi în căminele UTCN se numără săli de lectură pe fiecare palier, acces gratuit la maşini de spălat şi uscătoare de rufe pe fiecare nivel, acces nelimitat la internet, oficii de gătit şi sisteme de supraveghere şi de prevenire a incendiilor. În campusurile universităţii există spaţii destinate activităţilor sportive – teren de sport cu gazon artificial şi nocturnă, dar şi zone cu echipamente de fitness reglabile şi mobilier urban”, se mai arată în informarea UTCN.

