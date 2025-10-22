SPORT

Universitatea Cluj continuă investiția în tineri

22 octombrie 20250 commentarii

Clubul de fotbal Universitatea Cluj şi-a asigurat serviciile tânărului jucător nigerian Raji Ayomide (19 ani), a anunţat gruparea ardeleană, miercuri seara, pe site-ul său oficial.

Mijlocaşul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

Fotbalistul poate evolua şi pe postul de fundaş central. Raji Ayomide a mai evoluat până acum pentru Jimmy Academy din Nigeria, iar anul trecut a jucat în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.

Atât Raji Ayomide, cât şi atacantul Taiwo Quadri Olakunle (19 ani), care a semnat un contract cu clubul săptămâna trecută, au fost remarcaţi de către reprezentanţii Universităţii Cluj la un trial organizat în Nigeria.

