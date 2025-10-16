Actualitate

Ungaria își celebrează ziua națională la Cluj-Napoca

16 octombrie 20250 commentarii

Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca, prin consulul general Gréza Csaba, a anunțat organizarea unei ceremonii comemorative dedicate eroilor Revoluției din Ungaria din 1956. Evenimentul marchează împlinirea a 69 de ani de la desfășurarea revoltei anticomuniste.

Ceremonia este programată să aibă loc miercuri, 23 octombrie 2025, la ora 18:30, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca, și va include un concert festiv. Vor susține discursuri Gulyás Gergely, ministrul Cabinetului primului ministru al Ungariei, și Kelemen Hunor, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

După ceremonia comemorativă,  Consulatul organizează o recepție oficială la Cazinoul din Parcul Central, începând cu ora 20:30.

Revoluția Ungară din 1956, desfășurată între 23 octombrie și 4 noiembrie, a fost o revoltă armată împotriva regimului comunist impus de Uniunea Sovietică și a devenit un simbol al luptei pentru libertate în Europa de Est.

Declanşată printr-un protest studenţesc, revoluţia a fost înăbuşită de trupele sovietice de ocupaţie.

3.000 de unguri au fost ucişi, zeci de mii au fost arestaţi şi 200.000 s-au refugiat în Occident.

La Cluj-Napoca a fost dezvelit un monument dedicat eroilor din 1956 în Parcul Central.

În fiecare an, la 23 octombrie,  ungurii aduc un omagiu eroilor anului 1956 prin ceremonii oficiale, depuneri de coroane la memoriale și discursuri publice, care servesc ca o amintire constantă a sacrificiilor făcute în lupta pentru democrație și libertate.

De altfel, ziua de 23 Octombrie a fost stabilită ca ziua națională a Ungariei. Statul vecin mai celebrează în 15 Martie ziua maghiarilor de pretutindeni iar la 20 August ziua regatului ungar. Rămâne de văzut dacă reprezentanții autorităților locale și centrale vor dea curs invitatiei Consulatului Ungariei de la Cluj-Napoca să participe la evenimentele din 23 Octombrie din Parcul Central ținând cont că Ministerul de Externe al Ungariei, condus de Péter Szijjártó, a emis o dispoziţie prin care diplomaților și angajaților ministerului li s-a interzis să ia parte la ceremoniile organizate de România cu ocazia Zilei Naţionale (1 decembrie).

 

