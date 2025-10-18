EVENIMENT

Un urs a intrat în curtea unei școli

18 octombrie 20250 commentarii

Un urs a fost observat vineri seara în curtea şcolii din satul Biia, în apropiere de Blaj.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba a informat, vineri seara, că, în Biia, comuna Şona, a fost semnalată prezenţa unui urs în curtea şcolii din localitate.

„La faţa locului se deplasează de urgenţă echipa de intervenţie din cadrul Jandarmeriei Alba aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare”, a precizat IJJ Alba.

Pentru prevenirea apariţiei unor situaţii de risc la adresa sănătăţii, integrităţii sau chiar a vieţii populaţiei din zonă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba a emis mesaj RO-ALERT.

În această săptămână, în noaptea de marţi spre miercuri, un urs a fost văzut în centrul localităţii Sântimbru, între şcoală şi sediul Primăriei, fiind transmis, de asemenea, mesaj RO-ALERT populaţiei din zonă. Atunci, într-o filmare de pe camera de bord trimisă de persoana care a anunţat la 112 prezenţa animalului se putea observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariţia maşinii, cel mai probabil din cauza luminii farurilor şi a zgomotului, acesta s-a speriat şi a luat-o la fugă.

