Un pios omagiu colegei noastre, celei care a fost doamna doctor EVA KISS.

10 noiembrie 20250 commentarii

Un pios omagiu colegei noastre, celei care a fost

doamna doctor EVA KISS.

Drum lin spre cer!

Condoleanțe familiei îndurerate! Colegii din Clinica Pediatrie II

