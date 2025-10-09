EXTERNE

Un pasaj subteran din Colosseum va fi deschis pentru public

9 octombrie 20250 commentarii

Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârşitul lunii octombrie, au anunţat marţi reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum, informează DPA.

În perioada Romei Antice, Pasajul lui Commodus asigura legătura între loja din Colosseum dedicată celor mai înalţi demnitari şi lumea exterioară. Numele său provine de la împăratul Commodus (161 d.Hr. – 192 d.Hr.).

Despre Commodus, un mare cunoscător şi iubitor al luptelor cu gladiatori, se spune că a fost victima unei tentative de asasinat în această zonă subterană, deşi nu s-a stabilit cu certitudine că incidentul s-ar fi petrecut în pasajul în cauză.

Acel coridor imperial exclusivist nu făcea parte din construcţia iniţială a Colossseumului, care a avut loc între anii 72 d.Hr. şi 80 d.Hr.

El a fost adăugat ulterior prin excavaţii efectuate la nivelul fundaţiilor amfiteatrului, pentru ca elita din Roma să ajungă în loja demnitarilor fără să fie văzută, pentru a urmări spectacolele din arenă.

Pasajul a fost descoperit şi excavat în secolul al XIX-lea, dar a rămas de atunci închis pentru public.

