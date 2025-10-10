EVENIMENT

Un mort și șase răniți în urma unui accident cu trei mașini între Livada și Gherla

10 octombrie 20250 commentarii

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipele de salvare, a fost declarat decesul unui bărbat aflat în stop cardio-respirator în urma accidentului înregistrat între Livada și Gherla.

Alte 6 persoane au fost rănite și primesc în acest moment îngrijiri medicale la fața locului.

ISU a anunțat că în urma accidentului au fost transportate la spital patru femei cu vârste cuprinse între 33 și 55 de ani, alături de două minore. Așa cum am precizat anterior, bărbatul aflat în stop cardio-respirator a fost declarat decedat la locul accidentului.

Reamintim că în accident au fost implicate trei autoturisme, iar pompierii au intervenit pentru descarcerarea victimelor. Traficul este blocat complet pe DN1C, între localitățile Gherla și Livada.

