Un exemplar rar al maşinii de calcul a lui Pascal, scos la licitaţie

15 septembrie 20250 commentarii

Estimat la o valoare cuprinsă între două şi trei milioane de euro, unul dintre cele nouă exemplare existente de „Pascaline”, prima maşină de calcul mecanică inventată în 1642 de Blaise Pascal, va fi scos la licitaţie pe 19 noiembrie la Paris, transmite AFP.

Construită de savantul francez la vârsta de 19 ani, în 1642, această maşină a fost iniţial concepută pentru a-l ajuta pe tatăl său, şeful Curţii de ajutor din Normandia, o instanţă specializată în probleme fiscale, să „restaureze ordinea în veniturile fiscale” ale teritoriului.

Dintre cele aproximativ douăzeci de exemplare create de Pascal, doar nouă „supravieţuiesc în lume”, dintre care mai multe sunt adăpostite la Musee des Arts et Metiers din Paris şi la Muzeul Henri-Lecoq din Clermont-Ferrand, în centrul Franţei.

Exemplarul oferit la licitaţie „poate fi considerat singurul care se află încă în mâini private”, potrivit Christie’s.

Există trei tipuri de astfel de maşinării de calcul: Pascalinele sunt fie zecimale (pentru adunare, scădere, înmulţire şi împărţire), fie contabile (pentru calcule monetare), fie concepute pentru calcularea distanţelor.

Modelul scos la licitaţie este „singurul” cunoscut dedicat calculării distanţelor şi este încă funcţional până în ziua de azi, potrivit casei de licitaţii.

