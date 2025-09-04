EXTERNE

Un aisberg uriaş se topeşte în largul Antarcticii

4 septembrie 20250 commentarii

Un aisberg uriaş, care s-a desprins din Antarctica în urmă cu 39 de ani şi a fost la un moment dat cel mai mare din lume, este în curs de topire în apele mai calde, conform oamenilor de ştiinţă, transmite AFP. La începutul anului, acest colos de gheaţă numit A23a cântărea aproape 1.000 de miliarde de tone şi acoperea aproape 4.000 de kilometri pătraţi, o suprafaţă cu 50% mai mare decât cea a Luxemburgului.  Însă, pe măsură ce aisbergul înaintează spre nord, către regiunile mai calde ale Oceanului Antarctic, din el se desprind bucăţi mari de gheaţă.

„Aş spune că este, într-adevăr, pe ultima sută de metri. (…) Apa este mult prea caldă pentru a putea supravieţui. Se topeşte constant”, a declarat pentru AFP Andrew Meijers, oceanolog la Institutul britanic de cercetări antarctice (British Antarctic Survey).

A23a s-a desprins de continent în 1986, ajungând în Marea Weddell, unde a rămas ancorat de planşeul oceanic mai bine de trei decenii. În 2020, aisbergul a pornit din nou la drum, purtat, ca şi alte aisberguri, de puternicul curent antarctic circumpolar. Aisbergul a eşuat din nou, în martie 2025, nu departe de Georgia de Sud, o insulă britanică din Oceanul Atlantic de Sud. La acel moment existau temeri că ar putea ameninţa mijloacele de subzistenţă ale pinguinilor şi leilor de mare. Aisbergul a ocolit, însă, insula.

