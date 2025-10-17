EXTERNE

UE analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice

17 octombrie 20250 commentarii

Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice într-un efort de a reduce consumul de tutun, informează AP.

De asemenea, este analizată şi o posibilă interzicere a comercializării de ţigări în magazine, benzinării şi chioşcuri.

Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) din noiembrie. Proiectul de rezoluţie citează un raport al unui grup de studiu al OMS „privind reglementarea produselor din tutun”, care „recomandă în mod explicit interzicerea filtrelor pentru a reduce atractivitatea ţigărilor”, relatează cotidianul Bild.

„O interdicţie privind fabricarea, importul, distribuţia şi vânzarea de ţigări cu filtru ar aduce o contribuţie importantă la reducerea consumului de tutun”, se mai prevede în proiectul de lege.

Interdicţia ţigărilor electronice este, de asemenea, o „opţiune suplimentară de reglementare”, deoarece UE urmăreşte să protejeze mediul şi sănătatea oamenilor.

Propunerea a fost discutată pentru prima dată în cadrul Grupului de lucru pentru sănătate publică, din cadrul Consiliului UE, pe 9 octombrie şi va fi examinată la conferinţa OMS de la Geneva, care va avea loc luna viitoare.

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, susţine şi ea restricţiile, analizând o posibilă interdicţie „bazată pe generaţii”, care ar interzice vânzarea de produse din tutun oricărei persoane născute după un anumit an.

 

