Ucraineanul suspectat de sabotarea Nord Stream va fi extrădat în Germania

17 septembrie 20250 commentarii

 

Reuters

O instanţă italiană a ordonat extrădarea în Germania a unui bărbat ucrainean suspectat de coordonarea atacurilor asupra conductelor de gaze Nord Stream din Marea Baltică în 2022, dar acesta intenţionează să facă un nou apel.

Bărbatul, identificat doar ca Serhii K. conform legilor germane privind confidenţialitatea, a fost arestat luna trecută în apropierea oraşului de coastă italian Rimini în baza unui mandat european.

Echipa sa de avocaţi a declarat că va prezenta cazul său la Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă din Italia.

„Drepturile fundamentale – un proces echitabil, condiţiile de detenţie, imunitatea funcţională – nu pot fi sacrificate în numele unei cooperări judiciare automate”, au spus aceştia.

Descrise drept un act de sabotaj de Moscova, dar şi de ţările occidentale, exploziile au întrerupt în mare măsură aprovizionarea cu gaze ruseşti către Europa, determinând o escaladare majoră a conflictului din Ucraina şi reducând aprovizionarea cu energie a continentului. Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare.

Suspectul făcea parte dintr-un grup de persoane care au plantat dispozitive pe conductele din apropierea insulei daneze Bornholm din Marea Baltică, potrivit unui comunicat emis de biroul procurorului german în luna august.

El se confruntă cu acuzaţii de complicitate pentru a provoca o explozie, sabotaj anticonstituţional şi distrugerea de structuri importante. 

