EDUCAȚIE

UBB pe coperta „Journal of Materials Chemistry C”, cu studiu coordonat de conf. dr. Monica Focșan

9 septembrie 20250 commentarii

O echipă de cercetători de la Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), Institutul de Cercetări Interdisciplinare în BioNanoȘtiințe și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, coordonată de conf. dr. Monica Focșan, a realizat un studiu ale cărui rezultate au fost selectate pentru a ilustra coperta prestigioasei reviste Journal of Materials Chemistry C (Royal Society of Chemistry), anunță reprezentanții UBB într-un comunicat de presă.

Citând aceleași surse, articolul intitulat „Advancing thermoplasmonic sensing: gold nanobipyramids for enhanced light-to-heat conversion” analizează performanțele nanobipiramidelor de aur în detecția termoplasmonică, punând accent pe capacitatea acestora de a transforma lumina în căldură, oferind astfel o metodă eficientă și accesibilă pentru identificarea unor molecule simple sau complexe.

În cadrul acestui studiu, cercetătorii au descoperit că nanobipiramidele de aur pot fi utilizate ca nanosenzori extrem de versatili, cu aplicații semnificative în domeniul nanomedicinii și al tehnologiilor de detecție avansată, potrivit reprezentanților UBB. Aceste structuri unice permit detectarea la scară nanometrică, ceea ce le conferă un potențial semnificativ în cercetarea și dezvoltarea unor instrumente de diagnostic inovatoare.

Rezultatele cercetării subliniază importanța nanobipiramidelor de aur drept o soluție simplă, dar extrem de eficientă pentru viitoarele tehnologii de detecție, cu un impact semnificativ în domeniul nanotehnologiilor aplicate. Studiul reprezintă un pas important în dezvoltarea unor tehnologii de detecție avansate, cu aplicații promițătoare în domeniul nanomedicinii și al tehnologiilor de mediu, mai transmit aceiași reprezentanți.

T.S.

