EDUCAȚIE

UBB: Competiţia mondială de studii de caz de business a fost câştigată de studenţi din Spania

26 septembrie 20250 commentarii

Studenţii din Spania au câştigat competiţia mondială de studii de caz de business, care a fost organizată, în premieră, de Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, se arată într-un comunicat transmis joi de instituţia de învăţământ superior.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a organizat, în premieră pentru România, între 14 şi 20 septembrie, competiţia internaţională de studii de caz Babeş-Bolyai University International Case Competition (BBU-ICC).

În finală s-au calificat patru echipe de studenţi reprezentând universităţi economice de prestigiu din Canada, Norvegia, Olanda şi Spania, iar medalia de aur a revenit echipei de la IE University din Spania. Medalia de argint a fost câştigată de echipa Universităţii din Amsterdam (Olanda), iar cea de bronz de studenţii de la Universitatea din Alberta (Canada).

Potrivit sursei citate, studenţii UBB nu au participat la competiţie fiind implicaţi în organizare, ceea ce a permis prezenţa mai multor echipe internaţionale, provenind din 10 ţări de pe cinci continente.

Printre echipele înscrise în competiţie s-au numărat HEC Montreal (Canada), IE University (Spania), Manchester Metropolitan University (UK), Norwegian University of Science and Technology (Norvegia), University of Alberta (SUA), University of Amsterdam (Olanda), Universidad Panamericana (Mexic), Universidad San Fransisco de Quito (Ecuador), University of Technology Sydney (Australia), University of Vermont (SUA), The Chinese University of Hong Kong (China).

Timp de şapte zile, echipele participante au avut de rezolvat două studii de caz inspirate din provocări reale ale mediului de afaceri românesc, propuse de companiile Rivus şi MOL România, companii partenere ale UBB-FSEGA. Pentru rezolvarea primului studiu de caz echipele au avut la dispoziţie şase ore, iar pentru rezolvarea cel de-al doilea studiu de caz, 24 de ore. Pe baza punctajelor obţinute în cele două runde de calificare, cele mai performante echipe s-au calificat în finala mare unde şi-au prezentat soluţiile în faţa unui juriu format din reprezentanţi ai mediului de afaceri, inclusiv din partea companiilor partenere.

„Faptul că România a găzduit o competiţie mondială de studii de caz de business confirmă poziţia UBB-FSEGA pe harta academică internaţională şi arată că putem oferi un cadru de excelenţă pentru educaţia aplicată. Este o reuşită care deschide noi oportunităţi pentru studenţii noştri şi pentru colaborarea cu mediul universitar internaţional”, a declarat decanul ales al UBB-FSEGA, conf. univ. dr. Răzvan V. Mustaţă, citat în comunicatul menţionat.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Înscrieri cursuri de formare ca subofițeri sanitari

Când au loc simulările județene la Bacalaureat şi Evaluarea Națională

Studenții UTCN, premiați pentru design inovator. Cum se vede Strada Potaissa prin ochii lor. Galerie foto

Cardinalul Lucian Mureșan – o viață închinată credinței

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.