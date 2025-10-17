EDUCAȚIE

UBB Cluj-Napoca, distinsă cu cinci Insigne de Excelență la Global Student Satisfaction Awards

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a fost recent recunoscută la nivel internațional, primind cinci Insigne de Excelență la Global Student Satisfaction Awards (GSSA), un program care evaluează calitatea universităților pe baza feedback-ului studenților.

La ediția din acest an a GSSA au participat peste 1.200 de universități, fiind analizate mai mult de 100.000 de recenzii ale studenților din întreaga lume. Instituțiile care au obținut un scor de cel puțin 4,0 din 5,0 într-una dintre cele șapte categorii ale premiilor au fost recompensate cu Insigne de Excelență. UBB s-a remarcat pentru angajamentul său constant față de calitatea educației și satisfacția studenților.

„Această distincție este o recunoaștere importantă a eforturilor continue depuse de întreaga comunitate academică a UBB pentru a oferi studenților o experiență educațională de înaltă calitate. Chiar dacă apar situații mai dificil de gestionat sau aspecte punctuale care ar putea fi îmbunătățite, încercarea noastră de a face totul cât mai bine pentru studenți este constantă”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. Adrian Petrușel.

Global Student Satisfaction Awards, organizat de Studyportals în parteneriat cu British Council IELTS și Uni-Life, promovează transparența și calitatea în educație. Platformele Studyportals sunt accesate anual de peste 50 de milioane de studenți, iar distincțiile obținute de UBB vor contribui la creșterea vizibilității universității la nivel internațional.

Insignele de Excelență vor fi afișate pe pagina dedicată UBB de pe platformele Studyportals, oferind astfel viitorilor studenți și comunității academice internaționale o confirmare a standardelor înalte pe care universitatea le menține.

 

