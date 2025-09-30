EDUCAȚIE

UBB aduce generațiile împreună prin dans și mișcare

30 septembrie 20250 commentarii

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și în contextul Săptămânii Europene a Sportului, în data de 1 octombrie 2025, la Centrul de Cultură Urbană Casino, Parcul Central Cluj-Napoca, în intervalul 16:30 – 18:30, va avea loc evenimentul „Groove în familie – De la mic la mare, toți dăm din picioare!”. Evenimentul este organizat de Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei Cluj-Napoca, Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Mișcarea Mondială Groove.

Reprezentanții UBB Cluj-Napoca transmit că acest eveniment contribuie la creșterea gradului de conștientizare asupra oportunităților și provocărilor legate de îmbătrânirea populației și sprijină, prin exemplu practic, dezvoltarea unor politici și inițiative care îmbunătățesc starea de bine a persoanelor vârstnice în comunitate. Totodată, în linie cu direcțiile europene și internaționale, acțiunea promovează activitatea fizică prin dans ca o formă accesibilă și plăcută de a susține sănătatea fizică și mintală, indiferent de vârstă. Studiile recente evidențiază faptul că mișcarea regulată, inclusiv sub forme creative, precum dansul contribuie semnificativ la prevenirea izolării sociale, la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității vieții. „Evenimentul își propune să reunească copii, părinți și bunici într-o activitate de dans deschisă tuturor vârstelor și nivelurilor de experiență. Dansul Groove este o formă de mișcare accesibilă, fără coregrafii fixe, în care participanții primesc sugestii simple de mișcare, pe care le interpretează în mod personal, într-un cadru colectiv și incluziv”, declară organizatorii.

Evenimentul este precedat de masa rotundă cu tema „Rolul mișcării prin dans pentru sănătate” desfășurată miercuri, 30 septembrie 2025, între orele 13:30 – 15:30, la Hotel Universitas (sala John Snow), la care participă partenerii instituționali și comunitari, cadre universitare, profesioniști din domeniul sănătății și reprezentanți ai societății civile. Organizatorii acțiunilor mai adaugă că „Ambele evenimente fac parte dintr-o inițiativă mai largă de promovare a activității fizice ca instrument pentru îmbunătățirea stării de bine la orice vârstă. Dansul este recunoscut la nivel internațional pentru beneficiile sale asupra sănătății fizice și mintale, iar inițiativele de tip Groove aduc o componentă suplimentară de incluziune socială și conectare intergenerațională”. Participarea este gratuită și încurajată în special în rândul familiilor și seniorilor, ca parte din efortul comunitar de a promova un stil de viață activ, sănătos și conectat social. Pentru mai multe informații sau pentru colaborări media: Monica Brânzac – telefon: 0732 451 320.

Detalii suplimentare pot fi consultate pe:https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport; https://www.un.org/en/observances/older-persons-day; https://theworldgroovemovement.com.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ecologizare cu participarea elevilor gherleni

Peste 1800 de studenți de anul I la UMF

Jocurile de noroc în România: între vulnerabilitate socială, prevenție și nevoia urgentă de reglementare

Academia Națională de Muzică Gheorghe-Dima, festivitate de deschidere în noul sediu. Dezvelirea sculpturii „Héritage”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.