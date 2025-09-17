EDUCAȚIE

UBB a deschis un laborator de cristalizare a proteinelor în parteneriat cu Universitatea din Oxford

17 septembrie 20250 commentarii

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca anunţă că a deschis primul laborator de cristalizare a proteinelor din România.

„Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi Centrul de Cercetare Enzimiologie şi Biocataliză Aplicată din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) marchează o premieră naţională prin înfiinţarea primului laborator de cristalizare a proteinelor din România. Laboratorul a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare BacProBio (PNRR I8, contract nr. 760251/28.12.2023), coordonat de Dr. Jurgen Brem şi Conf. Dr. Laszlo Csaba Bencze. Proiectul ce are ca obiectiv explorarea interacţiunilor proteină-proteină din bacterii în vederea dezvoltării unor noi antibiotice”, se arată într-un comunicat trimis marţi de UBB.

Potrivit sursei citate, noul laborator este dotat cu echipamente de ultimă generaţie, printre care se remarcă sistemul de pipetare automată Mosquito Xtal3, capabil să pipeteze rapid şi precis volume de ordinul nanolitrilor, esenţiale pentru obţinerea cristalelor de proteine de înaltă calitate.

„Laboratorul se integrează în infrastructura Centrului de Cercetare Enzimologie şi Biocataliză Aplicată, care de asemenea, asigură în premieră întreg fluxul de lucru legat de proteine recombinate: izolarea şi purificarea acestora, analiza funcţională şi structurală a lor. Noul laborator beneficiază de suport şi colaborare şi din partea Centrului Naţional de Difractometrie de raze X, infrastructură de cercetare avansată în cadrul aceleiaşi facultăţi, dotată în anul 2018 cu un difractometru de ultimă generaţie”, mai arată sursa citată.

Membrii echipei BacProBio au fost instruiţi de experta Ibolya Leveles de la Laboratorul de Cristalizare de Proteine al Universităţii de Tehnologie şi Economie din Budapesta, iar primele cristale de proteine deja obţinute în noul laborator sunt in curs de analiză printr-un parteneriat cu Universitatea din Oxford, Centrul de Difracţie Diamond. Structurile obţinute vor constitui un pas major în caracterizarea interacţiunilor proteice esenţiale din bacterii şi, implicit, dezvoltarea de noi antibiotice.

