U contra CFR! Pasiune și orgolii uriașe în lupta pentru supremație în oraș

28 septembrie 20250 commentarii

Clujul respiră fotbal la cel mai înalt nivel. Din nou. Oraşul se pregăteşte pentru încă un episod din cea mai veche rivalitate activă din România: U Cluj şi CFR Cluj se înfruntă într-un derby care nu este de mult doar despre cucerirea punctelor puse în joc, ci o confruntare despre orgoliu, istorie şi supremație în oraş.

Rivalitatea dintre cele două formații are un secol de istorie, cu rădăcini în primele confruntări interbelice. În prezent, duelul s-a transformat într-un spectacol al emoţiilor: pe de o parte, „Şepcile roşii”, pentru care Universitatea înseamnă tradiţie şi identitate; pe de alta, suporterii CFR-ului, dornici să-şi reafirme superioritatea dobândită în ultimii ani prin trofee şi prezenţe europene. Statisticile arată echilibrul: aproximativ 33 de victorii pentru „U”, 31 pentru CFR şi 21 de remize în duelurile directe de până acum. Dar când vine vorba doar de prima ligă, echipa din Gruia are avantaj clar în fața rivalei: 19 victorii, 11 rezultate de egalitate și opt înfrângeri.

Sezonul trecut a adus momente intense. Feroviarii au cucerit Cupa României şi locul secund în SuperLigă, dar și U Cluj a arătat forță, reușind calificarea în play-off și în Europa după o jumătate de secol. Într-un meci memorabil din play-off, U s-a impus cu 1–0, prin golul lui Blănuţă, într-o atmosferă incandescentă pe Cluj Arena, dar ultimul derby oficial a fost câştigat de CFR, tot cu 1–0, prin reuşita lui Meriton, fapt care demonstrează încă o dată fragilul echilibru dintre cele două formaţii.

În actuala ediţie a SuperLigii, niciuna dintre echipe nu a dat satisfacție. U Cluj se află la jumătatea clasamentului, cu 13 puncte după zece etape, 11 goluri marcate şi 9 primite. CFR traversează o perioadă şi mai complicată: doar 8 puncte în 9 meciuri şi un golaveraj negativ (13–18).

Echipa pregătită de Neluțu Sabău a fost campioana transferurilor în intersezon, dar rezultatele sunt mai slabe față de campionatul precedent. Echipa găsește tot mai greu drumul spre gol. A marcat o singură dată în ultimele patru etape, în care a câștigat doar la Clinceni, în fața Sloboziei. De asemenea, dacă s-ar lua în considerare doar jocurile de pe teren propriu, ’’șepcile roșii’’ ar fi pe loc de baraj pentru menținerea în Superliga. Remize cu UTA, Petrolul, Rapid, înfrângere cu Dinamo și zero în dreptul victoriilor. Iar golaverajul în meciurile de acasă este 2-3.

La rândul său, vicecampioana e într-o criză profundă de puncte, deși l-a schimbat pe Dan Petrescu cu Andrea Mandorlini. Astfel, în nouă partide  disputate în Superliga, CFR a câștigat o singură dată, în prima etapă, când cele trei puncte au fost luate cu o reușită venită în minutul 90+4. Echipa are o medie de două goluri încasate pe meci, o defensivă mai slabă având doar ultimele două clasate. Apoi, din deplasare, Camora și compania au luat doar două puncte în trei meciuri. Și dacă  restanța cu echipa din Miercurea Ciuc s-ar juca acum și ar fi câștigată, vicecampioana ar urca un singur loc în clasament.

Echipe probabile:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Artean, El-Sawy – Bic, Nistor, Postolachi – Lukic

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, Zouma, Camora – Muhar, Păun, Emerllahu – Biliboc, Munteanu, Korenica

Sabău: ”E cel mai important meci de până acum”

„Obiectivul e victoria, clar. Eu zic că suntem pregătiți, înțelegem importanța acestui joc pentru noi, dar și pentru fanii noștri. Înțelegem că este un meci special, nu-l putem trata ca pe un meci normal de primă ligă. Vrem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. E cel mai important meci de până acum, știm ce înseamnă, cum simt cei care ne susțin, cei care investesc în noi, mă refer aici în primul rând la fanii noștri, care investesc foarte multă pasiune. Poate că jucătorii nu pot fi atât de implicați emoțional, dar e o datorie. E important pentru fiecare, dar cei care suntem formați și crescuți aici, înțelegem importanța acestui joc.

Ambele echipe nu stăm bine, nu putem spune că suntem în formă sau că suntem într-o perioadă foarte bună. Noi am pierdut niște meciuri așa cum le-am pierdut, cam toate au fost acolo, la limită. La ce jucători au, cum au început, faptul că sunt o echipă care s-a obișnuit să câștige campionate și să fie acolo sus, probabil că e o surpriză că se află în situația aceasta.

Orice săptămână e grea atunci când lucrurile nu merg, când pierzi, după un joc destul de echilibrat. O săptămână e grea și când câștigi, pentru că vrei să ai continuitate, iar echipa să arate bine.

Simion este accidentat. Gheorghiță este accidentat pentru o perioadă mai lungă, are o problemă la ligament, nu știm cât va dura această perioadă de recuperare. Deocamdată se antrenează separat și nu ne putem baza pe el. Sper să-l refacem și pe El-Sawy, pentru că și el a avut o problemă medical începând de marți. Sâmbătă s-a antrenat normal, sper să mă pot baza pe el, pentru că este un under important pentru noi. În rest, ceilalți sunt ok”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă de dinaintea partidei.

Derby de Cluj se joacă luni cu începere de la ora 21.00, pe Cluj Arena.

