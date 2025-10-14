U Cluj, un nou succes în Divizia A la handbal feminin

SPORT

Fetele de la U Cluj au obținut, duminică, o victorie categorică pe terenul celor de la CNOPT Bistrița, scor 20–32, într-un meci din etapa a 4-a a Diviziei A.

Într-o formă deosebită, echipa clujeană a adunat deja 3 victorii în campionat, din cele 4 jucate până în prezent.

„Mă bucur mult pentru victorie și pentru felul în care a jucat echipa. Am arătat unitate și am muncit una pentru cealaltă pe tot parcursul meciului. Pentru mine a fost un moment special, fiind primul meci după accidentare, și sunt mulțumită că am reușit să contribui la rezultat. Încă mai am de lucru pentru a reveni la forma maximă, dar e un pas important și sper să continuăm în aceeași direcție pentru a ajunge unde ne-am propus!”, a spus, la finalul jocului, jucătoarea Universității, Alexandra Ploscar.

Au jucat si au marcat pentru clujence: Ariana Andreea Cercel 5 goluri, Maria Luana Dragunoiu 2 goluri, Evelina Andreea Ianculescu 4 goluri, Cristina Augustina Lung 3 goluri, Alyssia Karla Daroczi 10 goluri, Beatrice Claudia Andeea Bordei 1 gol, Andrada Chirila 1 gol, Cristina-Elena Irimia 6 goluri, Alexandra Ploscar, Ana Andreea Serencu, Beatrice Gabriela Ros, Viorica Tagean, Denisa Teodora Pop si Tania Maria Fechete.

U Cluj ocupă locul trei în clasamentul Diviei A, Seria C, cu 6 puncte.

