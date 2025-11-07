SPORT

U Cluj se apropie de play-off, după ce s-a distrat cu ultima clasată în prima repriză!

7 noiembrie 20250 commentarii

U Cluj a reușit prima sa victorie pe teren propriu în acest sezon abia în prima etapă a returului SuperLigii! Echipa lui Cristiano Bergodi s-a distrat în prima repriză cu ultima clasată, Metaloglobus, pe care a învins-o cu 3-1 (3-0), vineri seara pe Cluj Arena. Reușitele ”Șepcilor roșii” au fost reușite de Nistor, ”dublă” în minutele 10 și 20, și Bic, minutul 38. Pentru oaspeți a înscris Ely Fernandes, fostul jucător al Universității, îmediat după pauză.

Cu această victorie, echipa clujeană face 20 de puncte și urcă provizoriu pe locul 8 în SuperLigă, la două puncte de locurile de play-off.

Echipele de start:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Bic, Simion, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy

Metaloglobus: Gavrilaș – Irimia, Camara, Caramalău, Sava – Ubbink, Sabater, Aggoun, Abbey – Ely Fernandes, Huiban

Este meciul care deschide etapa a 16-a din SuperLigă, prima a returului. Foarte puțini spectatori în tribunele Cluj Arena.

Oaspeții au avut lovitura de start. Cisse reia cu capul direct în brațele portarului, după un corner, în min.5. GOOOOOL U Cluj! NISTOR reia în poarta goală din mijlocul careului, în min.10, după o acțiune excelentă a lui Lukic pe partea stângă! 1-0! GOOOOOL U Cluj! NISTOR face ”dubla” în min.20, cu un șut plasat pe colțul lung din marginea careului de 16 m! 2-0! Macalou ratează golul trei în min.23, după un șut defectuos peste transversală din poziție excelentă. El Sawy trimite în bară, în min.26! Iese Mikanovic, accidentat, intră Chinteș în min.29. Prima ocazie de gol a oaspeților vine în min.36, la șutul lui Irimia, apărat bine de Gertmonas. Se accidentează și Nistor, în min.36, înlocuit de Postolachi. GOOOOOL U Cluj! BIC trimite spectaculos sub transversală în min.38, cu o ”torpilă” trimisă de la 30 de metri! 3-0! Gertmonas reține șutul din voleu al lui Sava, în min.45. Două minute suplimentare pentru prima repriză. Pauză!

S-a reluat jocul. GOL Metaloglobus! ELY FERNANDES, fostul jucător al Universității, înscrie în min.48, după un slalom printre fundașii clujeni! 3-1! Schimbări la U Cluj, în min.70: au ieșit El Sawy și Macalou, au intrat Gheorghiță și Silva. Clujenii nu mai insistă aproape deloc în ofensivă, jucând la păstrarea rezultatului. Gavrilaș intervine decisiv în min.90, la șutul lui Chipciu. Trei minute suplimentare arătate de la margine. Final de meci.

Etapa viitoare, U Cluj va juca în deplasare cu UTA Arad, pe 22 noiembrie.

