U’ Cluj, la a treia victorie în campionatul de baschet feminin

19 octombrie 20250 commentarii

CS Universitatea Cluj-Napoca au obţinut a treia victorie consecutivă, sâmbătă, pe teren propriu, în Liga Naţională de baschet feminin.

CS Rapid Bucureşti a dispus de CSU Politehnica Timişoara cu 95-58, condusă de Nicolett Orban, cu 20 puncte, 10 recuperări, 4 pase decisive, Miroslava Mistinova, cu 19 p, 14 rec, şi de Ana Alexandra Ivan, 14 p, 5 rec, 14 pd.

CS Universitatea Cluj-Napoca a trecut de Sportul Studenţesc Bucureşti cu 97-59.

Lauryn Ashlee Taylor, cu 27 p, 21 rec, 4 pd, şi Rebecca Raluca Lipovan, 23 p, 3 pd, au fost cele mai bune de la ”U”.

Clasament
1. CS Universitatea Cluj-Napoca 6 puncte (3 jocuri)
2. CS Rapid 6
(3)
3. FCC Baschet UAV Arad 4 (2)

