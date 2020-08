”U” Cluj l-a prezentat pe Gabi Tamaș

Articol scris in SPORT

Gabi Tamaș a jucat în Liga a 2-a la 17 ani, iar acum se întoarce la matineu la 37, însă cu gândul de a pune umărul la revenirea Universității Cluj în prima ligă.

În vârstă de 37 de ani, Gabi Tamaș a semnat în această săptămână cu Universitatea Cluj și a fost prezentat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă. Dorit insistent Dinamo București, fundașul a optat pentru Universitatea Cluj, unde găsește mult mai multă liniște. Fostul internațional român, cu 66 de selecții la prima reprezentativă, a declarat că Universitatea Cluj merită să revină pe prima scenă fotbalistică a țării. „Sunt încântat de venirea la „U”. Am ales acest club în primul rând pentru fani, am văzut ce atmosferă pot face, este ceva unic în România. M-a atras faptul că aici este un club de tradiție, cu o istorie atât de lungă. Potențialul acestei echipe este uriaș și pot spune că FC Universitatea Cluj merită să ajungă iar sus, în prima ligă, acolo unde îi este locul, iar la asta vreau să contribui și eu. Mi-ar plăcea să mă retrag din fotbal de la „U”, ar fi un lucru frumos”, a declarat Tamaș pe site-ul oficial al „studenților”.Gabi Tamaș a evoluat în cea mai importantă competiție inter-cluburi de pe Bătrânul Continent, UEFA Champions League, pentru turcii de la Galatasaray SK Istanbul (2003-2004) și FCSB (2015-2016 și 2016-2017). În Europa League, fundaşul a bifat 32 de jocuri şi trei reușite cu Dinamo București (2005-2006, 2008-2009 și 2009-2010), Celta Vigo (2006-2007), FCSB (2016-2017) și israelienii Hapoel Haifa (2018-2019). Tamaș a mai jucat la cluburi importante din fotbalul european, respectiv Celta Vigo, Auxerre și West Bromwich Albion. Întrebat de ce, totuși, a ales să vină în Liga a 2-a, Gabi Tamaș a mărturisit că a simțit nevoia unei astfel de provocări.”Am venit cu gândul de promovare. Trebuie să formăm o echipă și să fim un vestiar unit. Au fost și alte oferte din prima ligă, dar am ales Universitatea pentru că am și prieteni aici, este o echipă cu tradiție în România, cu mulți fani care iubesc fotbalul cu adevărat. Eu sunt pe final de carieră, dar mi-am propus să vin la Cluj și să ajut echipa să promoveze”. Gabi Tamaș a vorbit despre naționala României, dar a fost provocat să-și spună părerea și despre performanța rivalei CFR Cluj, care tocmai a devenit campioana României pentru al treilea an consecutiv. ”Nu cred că e normal ca la națională să ajungă fotbaliști care evoluează în Liga a 2-a. Eu, sincer, nu mă gândesc atât de departe, sunt realist”, a mai spus Tamaș, care laudă proiectul antrenorului Adrian Falub, de a promova jucători tineri, din propria pepinieră.

Cristian FOCȘANU