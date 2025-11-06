SPORT

U Cluj joacă cu ultima clasată în SuperLigă. Bergodi: ”Nu e cazul să subestimăm adversara, pentru că fotbalul te pedepsește imediat!”

6 noiembrie 20250 commentarii

U Cluj joacă vineri, pe teren propriu, contra ultimei clasate Metaloglobus București, într-un meci care deschide etapa a 16-a, prima a returului. Cristiano Bergodi, antrenorul echipei clujene, spune că deși echipa din București are doar 7 puncte în acest sezon, nu trebuie subestimată, făcând referire la meciurile excelente făcute împotriva Universității Caiova, dar mai ales în fața campioanei FCSB, pe care  a și învins-o.

”Moralul jucătorilor e bun. Am reușit să facem mai multe antrenamente decât săptămâna trecută când am avut trei meciuri și a fost destul de greu. Am vorbit cu ei și despre înfrângerea cu FCSB, le-am spus că echipa s-a comportat foarte bine până la eliminarea lui Alessandro (Murgia, n.red.). Am încredere în jucătorii mei și sper că vom face un meci bun vineri din toate punctele de vedere. Vom juca cu o echipă antrenată bine de un antrenor, Mihai Teja, pe care-l cunosc foarte bine și cu care am lucrat la Steaua. Trebuie să fim foarte pregătiți, pentru că nu ne va fi deloc ușor. Dacă nu intrăm cu ambiție, cu dăruire, va fi greu. Sunt foarte, foarte importante aceste trei puncte să avem un moral bun. Această înfrângere cu FCSB a venit după un moment bun, după două victorii la rând, și toată lumea credea că vom putea face ceva deosebit și în fața campioanei. Nu s-a întâmplat asta, acum ne mobilizăm pentru acest meci și trebuie să câștigăm, pentru că altfel nu va fi bine deloc. Da, sunt pe ultimul loc, dar cu Craiova au jucat bine, cu FCSB au câștigat, trebuie să avem grijă!

Nu mă interesează astăzi să mă gândesc cât mai e până la pozițiile de play-off. N-are rost, fiecare meci are istoria lui. Mă gândesc mai mult cum să-mi implementez mai repede ideile mele la echipă, am venit de puțin timp aici, e mult de muncă. Iau meci cu meci, și mă gândesc doar să jucăm tot mai bine. Să avem mai multă posesie, să fructificăm spațiile și ocaziile care pot să apară de-a lungul unui meci, pentru că și acolo, în fața porții, trebuie să îmbunătățim finalizarea.

Sunt încrezător că vom face un meci bun. Nu e cazul ca jucătorii să subestimeze echipa adversă, în fotbal nu trebuie să faci așa ceva, pentru că te pedepsește imediat. Vine și pauza apoi, deci sunt foarte importante cele trei puncte. Avem un lot valoros, jucători buni, și avem nevoie de rezultate bune, iar asta trebuie să înceapă cu meciul de sâmbătă!”, a spus tehnicianul italian al Universității, la conferința de presă susținută joi.

Înaintea acestei partide, U Cluj este pe locul 11 în clasament, cu 17 puncte, la cinci distanță de ultimul loc de play-off ocupat în prezent de Oțelul Galați.

Confruntarea cu Metaloglobus se va desfășura pe Cluj Arena, cu începere de la ora 18.00.

