U Cluj, fără punct din deplasarea cu FC Argeș. Urmează Derby de Cluj!

20 septembrie 20250 commentarii

U Cluj a pierdut meciul cu FC Argeș, jucat sâmbătă seara la Mioveni, în cadrul etapei a 10-a din SuperLigă. Victoria gazdelor a fost decisă de Bettaieb, fostul jucător al ”șepcilor roșii”, în min.65, reușită venită la doar șapte minute după eliminarea lui Bic. Egalitatea numerică din teren a fost restabilită în minutul 82, când Oancea a văzut și el al doilea cartonaș galben, iar asaltul echipei lui Ioan Ovidiu Sabău pentru obținerea golului egalizator s-a încheiat fără succes.

Echipele de start:

FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic – Caio, Moldoveanu, Bettaieb
Rezerve: Straton, Borta, Garutti, Orozco, Tchassem, Takayuki, Rață, Pîrvu, Manole, Popescu, Crăciun

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – El Sawy, Simion, Bic – Nistor – Postolachi, Lukic
Rezerve: Lefter, Chirilă, Cristea, Toșca, Gomes, Artean, Codrea, Drammeh, Fabry, Orban, Macalou, Trică

Gazdele au avut lovitura de start. Bettaieb are prima ocazie de gol a meciului, în min.4, Gertmonas a respins excelent balonul șutat de atacant. Lukic reia bine cu capul în min.9, dar mingea este deviată în corner. Capradossi reia cu capul la câțiva centimetri de bara porții lui Lazar, din lovitura de colț. Clujenii au dominat începutul de meci., dar gazdele au echilibrat disputa la jumătatea reprizei. Șut de la distanță a lui Rădescu, în min.24, dar Gertmonas a reținut cu siguranță. Nistor trimite în brațele portarului în min.31, dintr-o lovitură liberă de la 22 de metri. Ocazie uriașă de gol pentru FC Argeș la reluarea lui Blagaic, în min.39, Gertmonas a avut un reflex de excepție și a trimis mingea în corner. Postolachi reia aproape de bra porții argeșene, în min.45. Bettaieb trimite spectaculos în plasă în min.45, dar golul este anulat pentru o poziție de offside. Două minute suplimentare pentru prima parte a meciului. Se verifică la VAR un posibil penalty pentru U Cluj! Nu e henț, decide centralul, meciul continuă! Pauză la Mioveni.

Nicio modificare făcută de Ioan Ovidiu Sabău la pauză în formația sa. Postolachi nu prinde cadrul porții, în min.55, după un corner executat de Nistor. Lazar scoate de sub transversală șutul trimis de Nistor, în min.58. Bic încasează al doilea cartonaș galben, în min.59, și este eliminat! Încă 30 de minute dificile pentru Universitatea. Caio reia mult pe lângă poartă din poziție bună, în min.65. GOL FC Argeș! BETTAIEB deschide scorul în min.65, după o execuție perfectă executată pe colțul lung! 1-0! Schimbări la U Cluj, în min.70: au intrat Cristea, Macalou și Codrea, au ieșit Capradossi, Simion și Postolachi. Pîrvu a nimerit bara în min.76, după o reluare din câțiva metri! Mare ocazie pentru gazde de a-și dubla avantajul. Gol anulat pentru gazde în min.78. Orban și Fabry intră în joc, în min.80, înlocuindu-i pe El Sawy și Lukic. Oancea, de la gazde, este și el eliminat în min.82! Moldoveanu trage pe lângă bară, în min.86. Clujenii atacă în valuri în căutarea golului egalizator. Opt minute de prelungire a meciului arătate de la margine. Lazar scoate șutul lui Chipciu trimis la rădăcina barei, în min.90+9. Final de partidă!

Etapa viitoare, U Cluj va juca contra celor de la CFR Cluj, pe Cluj Arena. Derby de Cluj se va juca luni, 29 septembrie, de la ora 21.00.

