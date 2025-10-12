SPORT

U” Cluj defilează în amicalul cu ASA Târgu Mureș

12 octombrie 2025

Echipa de fotbal Universitatea Cluj a întrecut formaţia de ligă secundă ASA Târgu Mureş cu scorul de 4-1 (3-1), sâmbătă, într-un meci amical jucat pe terenul ”Remus Câmpeanu” din Parcul Sportiv ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Golurile ”şepcilor roşii” au fost marcate de Taiwo Olakunle (min. 3, 38, 45) şi Miguel Silva (min. 50), potrivit paginii de Facebook a clubului.

”U” a evoluat în formula: Balmuş (Iuhos, 70) – Mikanovic, I. Cristea, Artean, Toşca – D. Codrea (Orban, 65), Fabry – Murgia, Bic, Silva – Olakunle (Chinteş, 80).

