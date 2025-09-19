SPORT

U Cluj a pierdut în Serbia, în turul preliminar al EuroCup

19 septembrie 20250 commentarii

Universitatea Cluj a fost învinsă de echipa UZKK Student Nis cu scorul de 93-78 (26-19, 18-27, 21-14, 28-18), joi seara, în Serbia, în prima manşă a turului preliminar al competiţiei feminine de baschet EuroCup.

Gazdele au dominat primul sfert, pe care l-au încheiat cu un avantaj de şapte puncte, dar ”U” a revenit şi la pauză avea două puncte în plus faţă de UZKK Student. Echipa sârbă a controlat partea a doua a meciului şi s-a impus în cele din urmă la o diferenţă de 15 puncte.

De la ”U” s-au remarcat Lauryn Taylor, cu 21 de puncte şi 13 recuperări, Beata Bara, cu 18 p, 4 rec, şi Lauryn Morris, 17 p, 5 rec.

Nina Tesic a fost MVP-ul gazdelor, cu 26 de puncte, 6 recuperări, dar evoluţii bune au avut şi Nadezda Nedeljkov, 19 p, 6 rec, 6 pase decisive, Nevena Vuckovic, 13 p, 4 rec, Katherine Briggs, cu 8 p, 10 rec, 6 pd.

Manşa secundă se va disputa pe 25 septembrie, la Cluj-Napoca.

Câştigătoarea dublei dintre ”U” şi UZKK Student va evolua în Grupa B, alături de Basket Namur Capitale (Belgia) şi Hozono Global Jairis CB (Spania), dar şi de învinsa din barajul pentru calificarea în Euroliga feminină dintre DVTK HUNTHERM Miskolc (Ungaria) şi AZS UMCS Lublin (Polonia).

