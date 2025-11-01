SPORT

U Cluj a picat testul cu campioana FCSB, după mai mult de o repriză jucată în inferioritate

1 noiembrie 20250 commentarii

U Cluj a pierdut fără drept de apel meciul jucat contra campioanei FCSB, scor 0-2 (0-1), disputat sâmbătă seara pe Cluj Arena, în etapa a 15-a din SuperLigă. Olaru a deschis scorul în minutul 32, dar echilibrul partidei s-a rupt în minutul 39, când Murgia a fost eliminat după ce a încasat două cartonașe galbene în doar trei minute. Formația bucureșteană a profitat de omul în plus, și și-a mărit avantajul în minutul 55, odată cu ”dubla” lui Olaru, la o mare eroare comisă de Cisse. Thiam, fostul jucător al Universității putea face 3-0 pe final de meci, dar Lefter a respins în tranversală. Cu această victorie, FCSB a urcat pe locul 7 în clasament, cu 19 puncte, în timp ce U Cluj rămîne în partea inferioară cu 17 puncte.

Echipele de start:

U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu (cpt.) – Murgia, Artean, Bic – Macalou, Lukic, Postolachi
Rezerve: Gertmonas, Chirilă – Chinteș, Cristea, Toșca, Silva, Simion, Codrea, El Sawy, Nistor, Gheorghiță, Trică

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Șut – Cisotti, Tănase, Olaru (cpt.) – Bîrligea
Rezerve: Zima – Graovac, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam

FCSB a avut lovitura de start a meciului urmărit de aproape 15.000 de spectatori. Olaru are primul șut pe poartă, în min.3, Lefter a reținut fără probleme. Bic are prima ocazie de gol a clujenilor în min.11, șutul său din careu a trecut peste transversală. Cissoti reia peste poartă cu o lovitură de cap, în min.23. Radunovic trimite puternic din colțul careului, în min.25, dar mingea nu prinde nici acum cadrul porții. Lefter are un reflex de senzație la reluarea cu capul a lui Cisotti, în min.30. GOL FCSB! OLARU, nemarcat în mijlocul careului, reia superb în plasă, cu un șut dintr-o bucată, în min.32! Lefter nu a avut nicio șansă! 0-1! Ocazie bună de gol pentru Lukic în min.39, care a reluat pe colțul lung cu capul, la o palmă de bara stângă a porții lui Târnovanu. Murgia este eliminat în min.39, după ce a încasat al doilea cartonaș galben în doar trei minute, acum după un fault asupra lui Olaru. Trei minute suplimentare pentru prima repriză. Pauză pe Cluj Arena.

Fără modificări la pauză în tabăra clujeană. FCSB a început în ofensivă a doua parte a meciului. Olaru timite periculos, pe lângă bară, în min.50. Bîrligea reia în plasa laterală, în min.55. GOL FCSB! OLARU face ”dubla” în min.55, după o mare eroare a lui Cisse care a trimis mingea prea lent către propriul portar! 0-2! Miculescu are o bună șansă de gol în min.59, când a trimis cu capul pe lângă poartă. El Sawy și Nistor îi înlocuiesc pe Macalou și Postolachi, în min.63. Lefter respinge mingea trimisă de Șut din afara careului, în min.77. Simion în locul lui Artean, în min.77. Iese Bic, în min.85, a intrat Trică. Ocazie mare de gol pentru Thiam, în min.90, când Lefter a respins în transversală la reluarea cu capul a fostului jucător al Universității! Încă patru minute suplimentare arătate de la margine. Lukic reia cu capul peste poartă, în min.90+4. Final de meci!

U Cluj va juca etapa viitoare, vineri 7 noiembrie, tot pe teren propriu, contra celor de la Metaloglobus.

