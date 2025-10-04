U Cluj a fost umilită de Csikszereda, care a reușit prima victorie în SuperLigă!

SPORT

U Cluj a pierdut surprinzător în deplasarea de la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, într-un meci disputat sîmbătă în etapa a 12-a din SuperLigă. Fără Nistor, accidentat, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a evoluat sub așteptări și a permis ciucanilor să obțină o victorie istorică, prima, în SuperLigă! Gazdele au înscris în minutele 19 și 46, pe fondul unor uriașe erori în defensiva clujenilor, care au reușit să înscrie și ei în prelungiri, prin Postolachi. U Cluj rămâne, astfel, încă departe de locurile de play-off, obiectivul echipei pentru acest sezon.

Echipele de start:

Csikszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Veres – Anderson, Bodo, Szalay – Dolny
Rezerve: Karacsony, Bloj, Eppel, Szilágyi, Gal, Dusinszki, Palmes, Gergely, Csuros, Bakos, Jebari

U Cluj: Gertmonas – Artean, Cisse, Cristea, Chipciu – Bic, Drammeh – El Sawy, Fabry, Silva – Postolachi
RezerveLefter, Chirilă, Mikanovic, Capradossi, Toșca, Codrea, Murgia, Bota, Orban, Macalou, Trică

”Șepcile roșii” nu se pot baza pe Nistor, accidentat. Bic, Fabry și Silva sunt noutățile lui Sabău față de echipa care a început derby-ul cu CFR Cluj. Gazdele încă nu au simțit gustul primului succes istoric în Superligă, dar au patru remize consecutive, cu Oțelul, FCSB, Metaloglobus și UTA Arad.

Clujenii au avut lovitura de start a meciului. Fabry are primul șut periculos în min.3, mingea a trecut puțin pe lângă bara porții gazdelor. Ocazie uriașă de gol pentru ciucani în min.11, Gertomas a salvat golul cu o intervenție de senzație la rădăcina barei la șutul lui Bodo. Lituanianul respinge extraordinar de sub bară, în min.12! Pap salvează excelent la șutul din careu trimis de Drammeh. GOL Csikszereda! SZALAY trimite în plasă pe lângă Gertmonas, în min.19, după o pasă de senzație a lui Anderson! 1-0! Bulevarde mari în apărarea clujeană în ultimele minute. Cisse reia slab cu capul din poziție bună, în min.30, și portarul reține. Papp intervine cu succes la șutul lui Fabry de la 20 de metri, în min.33. Csikszereda s-a retras, clujenii domină jocul. Pap reține greu șutul lui Fabry din 18 metri, în min.40. Bară pentru gazde, în min.44, la reluarea cu capul a lui Celic! Două min ute suplimentare. Intervenție extraordinară a lui Pap la reluarea lui El Sawy din apropiere, în min.45+1. Pauză.

Trică șiMacalou sunt introduțși în joc de Ioan Ovidiu Sabău imediat după pauză. Au fost înlocuiți El Sawy și Artean. GOL Csikszereda! DOLNY majorează avantajul gazdelor în min.46, dupăo mare greșeală în defensiva clujeană! 2-0! Bic este înlocuit de Murgia, în min.55. Fabry, bine găsit de Murgia, nu prinde cadrul porții în min.61. Gertomas intervine salvator la șutul lui Anderson, în min.63! Macalou șutează pe lângă poartă, în min.73. Trică reia cu capul, în min.80, dar mingea se duce peste transversală. Cisse trimite mingea în poartă în min.84, dar golul este anulat pentru o poziție de offside! Cinci minute suplimentare pentru acest meci. Macalou reia cu capul în plasa laterală, în min.90+1. GOOOL U Cluj! POSTOLACHI trimite cu capul în plasă cu o lovitură de cap, în min.90+4! 2-1! Final de partidă!

Etapa următoare, U Cluj va juca pe teren propriu cu FC Botoșani, pe 18 octombrie, după meciurile echipei naționale.

