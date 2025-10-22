SPORT

U BT, victorie dramatică în EuroCup

22 octombrie 20250 commentarii

U-BT Cluj-Napoca a obţinut o victorie dramatică în faţa echipei italiene Umana Reyer Venezia, cu scorul de 103-102 (26-22, 30-22, 15-21, 18-24, 14-13), după prelungiri, miercuri seara, în BTarena, în Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

”U” a dominat primele două sferturi şi avea un avans de 12 puncte după 20 de minute de joc (56-44), dar italienii au reuşit să revină şi au fost aproape de a câştiga în timpul regulamentar.

Când mai erau 64 de secunde din timpul regulamentar, U-BT conducea cu 87-83, Wiltjer şi Wheatle au reuşit coşuri de trei puncte pentru oaspeţi, care trecut în avantaj cu 9 secunde înainte de final (89-87). Iverson Molinar a a transformat două aruncări libere (89-89) şi a trimis meciul în prelungiri.

Veneţienii s-au desprins la 99-94, dar Molinar şi Guzman (trei puncte) au restabilit egalitatea. Oaspeţii aveau 102-101 când mai erau şapte secunde din prelungiri, însă Molinar a transformat două libere cu o secundă rămasă de joc şi a adus victoria clujenilor.

Iverson Molinar a reuşit 22 de puncte şi 4 recuperări pentru ”U”, Karel Guzman s-a remarcat cu un double-double, 17 p, 10 rec, proaspătul cetăţean român Daron Russell a reuşit 18 p, 6 pase decisive, Dusan Miletic a realizat şi el un double-double, 17 p, 13 rec, iar Mitchell Creek, 16 p, 6 rec, 3 pd.

De la oaspeţi s-au remarcat Jordan Parks 18 p, 8 rec, RJ Cole 20 p, 7 pd, Kyle Wiltjer 14 p, 3 rec, Denzel Valentine 10 p, 4 rec, 5 pd, Chris Horton 13 p, 11 rec.

În celelalte meciuri din grupă jucate marţi, Neptunas Klaipeda a dispus de Veolia Towers Hamburg, cu 97-88, Aris Salonic Betsson a pierdut acasă cu BAXI Manresa, cu 79-86, iar Hapoel Bank Yahav Ierusalim a învins-o pe Slask Wroclaw cu 86-69.

Miercuri, Bahceşehir College Istanbul a învins-o pe Cedevita Olimpija Ljubljana cu 92-76.

U-BT va juca următorul meci pe 28 octombrie, în deplasare, cu Veolia Towers Hamburg.

Clasament
1. Bahceşehir College Istanbul 4 victorii-0 înfrângeri
2. Cedevita Olimpija Ljubljana 3-1
3. BAXI Manresa 3-1
4. Hapoel Bank Yahav Ierusalim 2-2
5. Aris Salonic Betsson 2-2
6. U-BT Cluj-Napoca 2-2
7. Slask Wroclaw 2-2
8. Umana Reyer Venezia 1-3
9. Neptunas Klaipeda 1-3
10. Veolia Towers Hamburg 0-4

