SPORT

U-BT Cluj-Napoca, victorie în deplasare

14 noiembrie 20250 commentarii

U-BT Cluj-Napoca a învins fără drept de apel echipa muntenegreană SC Derby Podgorica, scor 95-82 (26-22, 23-13, 33-16, 13-31), vineri seara, în deplasare, în Grupa A a competiţiei de baschet masculin ABA League.

”U” a condus şi la 34 de puncte în acest meci, dar gazdele au redus ecartul în ultimul sfert, câştigat la o diferenţă de 18 puncte. Cu acest al patrulea succes, campioana României a urcat pe locul al doilea în grupă.

Cei mai buni de la învingători au fost Daron Russell, cu 17 puncte, 6 pase decisive, şi Dusan Miletic, cu 18 p, 8 recuperări. Karel Guzman a contribuit cu 10 p, 3 rec, 4 pd, Saulius Kulvietis, cu 10 p, iar Patrick Richards, cu 11 p, 3 rec, 6 pd.

De la gazde s-au remarcat Aleksa Ilic, cu 22 p, 5 rec, Zoran Vuceljic, cu 14 p, 5 rec, 4 pd, Nikola Pavlicevic, 10 p.

În etapa a opta, U-BT Cluj-Napoca va juca la Belgrad, cu FMP, pe 22 noiembrie.

Clasament
1. Dubai Basketball 12 puncte (6 jocuri)
2. U-BT Cluj-Napoca 10 (6)
3. Partizan Mozzart Bet 9 (5)
4. Igokea m:tel 9 (5)
5. SC Derby 9 (7)
6. FMP Soccerbet 8 (5)
7. KK Split 6 (5)
8. Borac Mozzart Cacak 6 (5)
9. KK Krka 6 (6)

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Lucescu, încrezător înainte de Bosnia–România

Sabău a dezvăluit de ce a plecat de la U Cluj: ”Nu mai puteam să duc o astfel de luptă, cu o altă reconstrucţie”

Show total la Turda! U-BT Cluj-Napoca spulberă BAXI Manresa

E oficial: Răzvan Zamfir a trecut, din Gruia, în barca Universității Cluj!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.