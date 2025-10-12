SPORT

U-BT Cluj-Napoca, victorie dramatică în ABA League după prelungiri cu KK Krka

12 octombrie 20250 commentarii

U-BT Cluj-Napoca a învins dramatic formaţia slovenă KK Krka, cu scorul de 85-83 (27-17, 13-19, 18-23, 19-18, 8-6), după prelungiri, sâmbătă seara, la Novo Mesto, în Grupa A a competiţiei de baschet masculin ABA League.

Patrick Richard a marcat coşul victoriei pentru ”U”, cu 32 de secunde înainte de final, după care slovenii au ratat două aruncări libere, prin Lovro Urbiha, când mai erau 7 secunde de joc. Jan Rebec a ratat şi el o aruncare de trei puncte.

De la clujeni s-au remarcat Mitchell Creek, cu 19 puncte, 6 recuperări, 4 pase decisive, Daron Russell, 12 p, 5 pd, Patrick Richard, 12 p, 4 rec, 5 pd, Dusan Miletic, 12 p, 4 rec, Nathan Mensah, 9 p, 12 rec.

Victor Bailey Jr a fost MVP-ul gazdelor, cu 29 p, 3 rec, Zak Smrekar a contribuit cu 21 p, 9 rec, 3 pd, iar Sukhmail Mathon a adăugat 20 p, 10 rec.

Liga Adriatică este o competiţie care uneşte cele mai importante echipe din baschetul ex-iugoslav, având o tradiţie de peste două decenii. Liga a cunoscut o permanentă ascensiune, astfel că şi-a deschis porţile şi pentru alte echipe.

În clasament, pe primul loc se află Partizan Mozzart Bet Belgrad, cu 4 puncte (2 jocuri), urmată de FMP Soccerbet Belgrad, 3 p (2 j), etc.

U-BT va juca următorul meci pe 19 octombrie, în deplasare, cu Dubai Basketball.

U-BT Cluj-Napoca le va mai înfrunta pe Partizan Belgrad, Igokea Aleksandrovac (Bosnia-Herţegovina), KK Borac Cacak (Serbia), KK Studenski Centar (Muntenegru) şi KK Split (Croaţia).

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

U” Cluj defilează în amicalul cu ASA Târgu Mureș

FCR câștigă amicalul cu CS Gloria Bistriţa

U Cluj zdrobește CSU Brașov și urcă în fruntea clasamentului Ligii Naționale de baschet feminin

Potaissa Turda a câştigat clar în deplasare în Liga Naţională

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.