U-BT Cluj-Napoca a obţinut a doua victorie în ABA League

1 noiembrie 20250 commentarii

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa bosniacă Igokea m:tel Aleksandrovac, cu scorul de 106-84 (25-20, 27-16, 31-24, 23-24), sâmbătă seara, în BTarena, în ABA League la baschet masculin.

Campioana României a reuşit a doua sa victorie în patru meciuri jucate în competiţie, după ce a dominat jocul trei sferturi din timp.

Daron Russell a fost cel mai bun jucător de la ”U”, cu 23 puncte, 4 pase decisive, Iverson Molinar Jones a contribuit cu 17 p, 4 pd, Trey Woodbury a reuşit 14 p, 4 recuperări, Mitchell Creek a înscris 10 puncte.

De la oaspeţi s-au remarcat Breein Tyree, cu 25 p, 3 pd, şi Strahinja Gavrilovic, 13 p, 3 rec.

”U” va juca următorul meci tot acasă, pe 8 noiembrie, cu echipa sârbă Borac Mozzart Cacak.

Clasamentul Grupei A
1. Dubai Basketball 8 puncte (4 jocuri)
2. Partizan Mozzart Bet 8 (4)
3. Igokea m:tel 7 (4)
4. SC Derby 7 (5)
5. U-BT Cluj-Napoca 6 (4)
6. KK Split 5 (4)
7. Krka 5 (5)
8. FMP Soccerbet 4 (3)
9. Borac Mozzart 4 (3)

ABA League (Liga Adriatică) este o competiţie care uneşte cele mai importante echipe din baschetul ex-iugoslav, având o tradiţie de peste două decenii. Liga a cunoscut o permanentă ascensiune, astfel că şi-a deschis porţile şi pentru alte echipe.

