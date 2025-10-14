SPORT

U-BT Cluj, în căutarea unei noi victorii în EuroCup

14 octombrie 20250 commentarii

Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj, se pregătește pentru al treilea meci din EuroCup. Următoarea adversară a echipei lui Mihai Silvășan este Slask Wroclaw, cea mai titrată formație din Polonia.

Palmaresul echipei fondate în 1948 cuprinde 18 titluri de campioană națională, 14 cupe și 3 supercupe. Formația din sud-vestul Poloniei a revenit în BKT EuroCup după un an de pauză, aflându-se la al șaselea în total. Va fi pentru a treia oară când cele două adversare se întâlnesc, după meciurile din sezonul 2023-2024, ambele câștigate de formația pregătită de Mihai Silvășan.

După primele două etape din a doua competiție ca importanță din Europa, U-BT Cluj se situează pe primul loc la coeficientul de performanță, cu 114. În plus, cele 26 de libere înscrise pe meci o așază pe U-BT pe prima treaptă a clasamentului. De asemenea, alb-negrii au o medie de 98.5 puncte marcate pe meci, a doua cea mai mare și, totodată, se clasează pe aceeași poziție în clasamentul intercepțiilor, cu 11 pe meci.

Adversarii clujenilor de miercuri se descurcă foarte bine la capitolul recuperări, cu 39.5 pe meci, a treia medie din BKT EuroCup, dintre care 30 defensive, a doua ca medie.

În clasament, Slask Wroclaw e pe 6, cu un loc mai sus decât U-BT, criteriul de departajare fiind coșaverajul, unde polonezii stau mai bine cu un singur punct: 157-159 versus 197-200.

Partida din Polonia se joacă miercuri, de la ora 20.00 și va putea fi urmărită în transmisiune directă pe Prima Sport 1 și pe platforma Euroleague.tv.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Un nou transfer ”tare” la U-BT Cluj

U Cluj, un nou succes în Divizia A la handbal feminin

Victorie zdrobitoare pentru baschetbalistele Universității Cluj

CFR Cluj a rămas fără președinte. Balaj: ”Am decis să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale!”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.