U-BT Cluj debutează în noul sezon al EuroCup

30 septembrie 20250 commentarii

U-BT Cluj debutează miercuri în al patrulea sezon de BKT EuroCup. Adversarii campioanei României vor fi turcii de la Bahcesehir College Istanbul, echipă apărută acum opt ani, dar care a a reușit să câștige FIBA Europe Cup, în 2022, și să ajungă sezonul trecut până în semifinalele competiției.

Ambele echipe par pregătite de noul sezon european. Astfel, clujenii au câștigat toate cele cinci partide de verificare susținute în ultima perioadă, în timp ce Bahcesehir a pierdut o singură dată în cele opt meciuri de verificare. De asemenea, pe plan intern, cele două adversare au bifat câte o victorie. U-BT a câștigat SuperCupa României, în timp ce Bahcesehir a învins-o pe Galatasaray în prima etapă din TBL.

”Așteptăm cu nerăbdare începutul oficial al sezonului. Vom întâlni o echipă extrem de puternică, una dintre favoritele la câștigarea EuroCup în acest an, dar jucăm în fața propriilor suporteri și avem sala de partea noastră. Suntem încrezători că avem calitatea necesară pentru a le pune probleme și pentru a câștiga. Evident, acesta este obiectivul nostru și așa va fi la fiecare meci din acest sezon”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul principal  al U-BT, înaintea confruntării.

”Avem o echipă nouă, cu mulți jucători noi, și suntem nerăbdători să intrăm pe teren și să creștem de la o săptămână la alta. Vrem să începem cât mai puternic, cu o victorie în fața propriilor suporteri, și sperăm ca sala să fie plină pentru a ne împinge spre primul succes al sezonului”, a spus și Patrick Richard, căpitanul clujenilor.

Partida de miercuri va marca prima întâlnire dintre cele două echipe. Confruntarea va avea loc în BT Arena, cu începere de la ora 19.00, și va putea fi urmărită în direct pe Prima Sport 3 și pe platforma EuroLeague TV.

