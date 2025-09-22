EXTERNE

Turnurile Catedralei Notre-Dame sunt din nou accesibile vizitatorilor

22 septembrie 20250 commentarii

Începând de sâmbătă, vizitatorii pot din nou să urce în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea în 2019, informează AFP.

De ce să vizitaţi turnurile?

Trebuie să urcaţi 424 de trepte, dar efortul este răsplătit: acoperişurile Catedralei Notre-Dame oferă una dintre cele mai frumoase privelişti, de 360 de grade, asupra Parisului.

Suspendat după incendiul din 15 aprilie 2019, traseul vizitei turnurilor a fost complet reorganizat şi regândit pentru a deveni „o experienţă care inspiră”, a declarat Marie Lavandier, preşedinta Centrului pentru Monumente Naţionale din Franţa (CMN).

Circuitul de vizitare, care durează aproximativ 45 de minute, începe cu turnul sudic, cu urcarea în clopotniţă, anterior inaccesibilă pentru vizitatori, datorită construirii unei scări mari cu două rampe din stejar masiv.

Vizitatorii ajung apoi pe terasele care ating înălţimea de 69 de metri, apoi descoperă cele două clopote principale ale catedralei, dintre care unul este denumit „Emmanuel”, cu o greutate de peste 13 tone, care răsună doar la evenimente importante.

