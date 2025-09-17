ADMINISTRAȚIE

Turda se mobilizează din nou pentru un oraș mai curat: „Let’s Do It, Turda!”

17 septembrie 20250 commentarii

Turda se mobilizează din nou pentru un oraș mai curat: „Let’s Do It, Turda!”Municipiul Turda se alătură din nou campaniei „Ziua de Curățenie Națională”, un eveniment care aduce împreună comunități din întreaga țară pentru un scop comun: protejarea mediului înconjurător.

Și în acest an, zeci de voluntari – elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor și companiilor locale – sunt așteptați să participe la acțiuni de ecologizare și igienizare în diferite zone ale municipiului.

Programul activităților include: acțiuni educative și de curățenie în unitățile de învățământ; salubrizarea parcurilor, a malurilor râului Arieș, a stațiilor de autobuz, a zonei Băile Sărate și a ariei protejate din jur; toaletarea arborilor și curățenia mecanizată pe mai multe străzi; implicarea companiilor locale în igienizarea spațiilor publice.

Un moment special va avea loc în Centrul Istoric, începând cu ora 11:00, unde sunt programate activități dedicate publicului larg: Marșul Verde în zona pietonală, cu participarea celor mai tineri ecologiști – elevi și preșcolari; Expoziție foto cu imagini din acțiunile desfășurate în cadrul programului „Let’s Do It, România!”, inclusiv cele din anii anteriori de la Turda; Spectacol de dans sportiv și dans modern, aducând un plus de culoare și energie evenimentului.

„Turda demonstrează și în acest an că spiritul civic și responsabilitatea față de mediu pot aduce comunitatea împreună, într-un efort comun pentru un oraș mai curat. Mesajul rămâne neschimbat: Let’s Do It, Turda!”, a transmis municipalitatea turdeană.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Alin Tișe face apel la solidaritate regională „Spitalul Regional Monobloc pentru Copii trebuie susținut de întreaga Transilvanie”

Ziua de Curățenie Națională, marcată și la Cluj

Începe proiectarea tronsonului Poarta Sălajului – Nuşfalău al Autostrăzii Transilvania

Primăria Huedin se alătură Zilei de Curățenie Națională

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.