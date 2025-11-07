EXTERNE

Trump versus Mamdani: Confruntarea care va urma

7 noiembrie 20250 commentarii

New York Times

În public, președintele Trump a petrecut săptămâni întregi discreditându-l pe Zohran Mamdani, numindu-l extremist, comunist și un pericol pentru orașul New York. De asemenea, el a insistat că este „mult mai arătos” decât domnul Mamdani, în vârstă de 34 de ani.

Dar, în privat, domnul Trump l-a descris pe domnul Mamdani, acum primar ales al orașului New York, drept un politician talentat, numindu-l abil și un bun vorbitor, potrivit a două persoane care au discutat comentariile președintelui sub protecția anonimatului.

În ciuda acestui compliment făcut cu jumătate de gură, cei doi par să se îndrepte spre o confruntare directă — tânărul socialist democrat împotriva unui președinte care deja îl tratează ca pe un adversar util. Pentru domnul Trump, primarul ales este chipul opoziției democrate; la doar câteva ore după victoria, altădată improbabilă, a lui Mamdani, președintele a declarat că democrații sunt „nebuni” — la fel și „Mamdani, sau cum naiba îl cheamă.”

Consilierii și aliații lui Trump recunosc că Mamdani și orașul New York vor fi probabil următoarele ținte ale atacurilor președintelui, deși unii avertizează că Trump are un interes direct în succesul financiar al orașului, având în vedere multiplele sale proprietăți imobiliare acolo.

Miercuri, Trump a spus chiar că ar putea „să-l ajute puțin, poate”, pentru că își dorește ca New York City să reușească.

Totuși, președintele a amenințat deja că va reține fonduri federale „cu excepția strictului minim cerut”, deși nu are autoritatea legală de a bloca banii deja aprobați de Congres, cu rare excepții. (Ori de câte ori administrația a încercat să rețină fonduri federale din cauza politicilor de imigrație a pierdut în instanță.)

Există zeci de fluxuri de finanțare federală către New York City — pentru sănătate, transport și aplicarea legii — iar dacă administrația ar reține fondurile așteptate pentru oricare dintre acestea, cel mai probabil ar urma un proces.

La rândul său, Mamdani pare pregătit pentru această luptă. În discursul de victorie, el l-a provocat direct pe Trump, promițând să riposteze împotriva oricăror încercări federale de a se amesteca în treburile orașului New York.
„Așadar, Donald Trump, știu că te uiți — am patru cuvinte pentru tine”, a spus el, provocându-l pe președintele care se uita la televizor. „Dă volumul mai tare.”
(Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat ulterior că Trump, într-adevăr, se uita.)

Mamdani a declarat că nu se va lăsa intimidat de amenințările președintelui și că orașul New York va oferi modelul despre cum poate fi înfrânt Trump și mișcarea sa politică.
„Așa că, ascultă-mă, președinte Trump, când spun asta: ca să ajungi la oricare dintre noi, va trebui să treci prin noi toți”, a spus el.

Mamdani are, probabil, puține pârghii, dacă nu chiar niciuna, pentru a riposta împotriva administrației Trump, în afară de acțiunile în justiție. Primarul ales a promis că va angaja încă 200 de avocați la departamentul juridic al orașului, parțial pentru a face față a ceea ce campania sa a descris drept „exces prezidențial”.

În cel de-al doilea mandat, Trump și-a arătat în repetate rânduri disponibilitatea — și uneori dorința — de a folosi pârghiile guvernului federal pentru a se răzbuna pe adversarii săi. El a tăiat deja miliarde de dolari din granturile federale destinate statelor și orașelor conduse de democrați, inclusiv New York City. A trimis Garda Națională în orașe conduse de democrați, împotriva voinței acestora. Și a instruit Departamentul de Justiție să-i urmărească penal pe oponenții săi politici, inclusiv pe procurorul general al statului New York.

Totuși, unii aliați ai președintelui au spus în privat că victoria lui Mamdani ar putea fi de fapt utilă pentru Trump, oferindu-i ocazia să repete o strategie pe care a folosit-o de mult timp: demonizarea liderilor democrați — precum fosta președintă a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi, reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez (Democrată din New York) și miliardarul George Soros, susținător al democraților — pentru a-și avansa agenda politică.

De când domnul Mamdani a obținut o victorie surprinzătoare în alegerile primare democrate, domnul Trump și aliații săi l-au etichetat drept viitorul partidului, încercând să prezinte Partidul Democrat ca fiind unul extremist. Miercuri, în timp ce domnul Trump îi critica pe democrați pentru că au permis femeilor și fetelor transgender să concureze în sporturile feminine, președintele l-a inclus și pe domnul Mamdani în această categorie.
„El crede că e minunat ca bărbații să joace în sporturile pentru femei”, a spus Trump.

Domnul Mamdani a promis să apere drepturile persoanelor transgender din New York și să facă din oraș un „oraș-sanctuar” pentru locuitorii L.G.B.T.Q., în fața politicilor lui Trump îndreptate împotriva persoanelor transgender. El nu a abordat în mod explicit problema sportivilor, iar o purtătoare de cuvânt a indicat către istoricul său public în privința acestor chestiuni.

Domnul Mamdani — care afirmă că este socialist democrat, nu comunist — pare neînfricat în confruntarea cu președintele, iar miercuri dimineață a respins îngrijorările potrivit cărora ar fi încercat să-l provoace pe Trump în discursul său de victorie.
„Voi colabora cu președintele dacă el își dorește să lucrăm împreună pentru a îndeplini promisiunile din campania sa — prețuri mai mici la alimente sau un cost al vieții mai scăzut”, a declarat primarul ales într-un interviu pentru postul NY1. Dar a adăugat: „Dacă președintele se va îndrepta împotriva locuitorilor acestui oraș, atunci eu voi fi acolo, alături de ei, la fiecare pas.”

David Axelrod, strateg democrat și consilier de lungă durată al fostului președinte Barack Obama, a spus că unele dintre comentariile lui Mamdani la adresa lui Trump au fost „chestii copilărești, inutile”.
„Nu cred că a intra într-o competiție de provocări cu Trump este ceva valoros, dar să rămâi ferm atunci când el, practic, declară război orașului — asta este necesar”, a spus el. „Întrebarea este: cum îl înfrunți pe președinte și totuși lași loc ideii că vei fi primarul întregului oraș?”

Trump, născut și crescut la New York, este profund interesat de afacerile orașului. Consilierii săi au încercat să intervină în cursa electorală pentru a-l împiedica pe Mamdani să câștige, însă fără succes, iar Trump a făcut campanie de mai multe ori în New York City anul trecut, chiar dacă locuitorii orașului votează aproape invariabil cu democrații.

Astfel, unii dintre aliații președintelui din New York îl încurajează să adopte o abordare mai diplomatică față de oraș.
John Catsimatidis, miliardar din domeniul comerțului alimentar și petrolier din New York, a declarat că i-a spus președintelui să nu blocheze fondurile care ar putea ajuta locuitorii orașului. El a adăugat, de asemenea, că nu crede că președintele trebuie să trimită armata în oraș. În schimb, i-a recomandat lui Trump ca guvernul federal să monitorizeze îndeaproape toate fondurile federale distribuite către New York City.
„Nu o să-i trimită bani și să-l lase să-i cheltuiască așa cum vrea el (Mamdani, n.r.)”, a spus Catsimatidis, adăugând: „Cred că va urmări situația foarte atent, pentru că îi pasă de New York.”

HINT

În privat, domnul Trump l-a descris pe domnul Mamdani, acum primar ales al orașului New York, drept un politician talentat, numindu-l abil și un bun vorbitor, potrivit a două persoane care au discutat comentariile președintelui sub protecția anonimatului.

Autor

Tyler Pager este corespondent al Casei Albe pentru The New York Times, unde relatează despre președintele Trump și administrația sa.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Meghan Markle se pregăteşte să revină în lumea filmului

COVID-19/ Un studiu confirmă beneficiile vaccinării la copii şi adolescenţi

Cehia – Guvernul Fiala demisionează pentru a deschide calea executivului ce va fi condus de Babis

Surse – SUA se pregătesc să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.