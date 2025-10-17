EXTERNE

Trump și Putin se întânesc la Budapesta. Zelenski, aflat la Washington, a aflat cu surprindere despre reuniune

17 octombrie 20250 commentarii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit joi după-amiază la Washington, unde are programată vineri o întâlnire cu șeful Casei Albe, Donald Trump, a fost surprins de discuția telefonică purtată de președintele american cu liderul rus Vladimir Putin și reuniunea între cei doi anunțată să aibă loc în curând la Budapesta, relatează portalul RBC.ua, citând publicația Axios.

Potrivit Axios, Volodimir Zelenski a fost foarte optimist în ultimele zile cu privire la întâlnirea sa planificată cu Trump și la disponibilitatea președintelui american de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Totuși, la scurt timp după ce Zelenski a ajuns la baza aeriană Andrews, președintele ucrainean și echipa sa au fost surprinși să vadă declarația lui Trump conform căreia a vorbit cu Putin și a fost de acord să se întâlnească cu acesta în Ungaria.

Axios subliniază faptul că Ungaria este țara cea mai puțin prietenoasă din UE față de Ucraina.

Donald Trump a vorbit joi seara cu Vladimir Putin și a anunțat că un nou summit între ei va avea loc de data aceasta în Ungaria, în următoarele două săptămâni. Tema principală va fi posibilitatea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit liderului american, convorbirea sa cu Putin a înregistrat ‘progrese semnificative’. De asemenea, el a spus că îl va informa pe Zelenski despre conținutul acestei discuții vineri.

Pe baza declarațiilor publice și a relatărilor din media, se preconizează ca discuțiile de la Casa Albă să vizeze posibilul transfer către Kiev a unor rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei și chiar presupuse planuri ale armatei ucrainene privind o contraofensivă. Posibilitatea unei contraofensive ucrainene a fost evocată săptămâna aceasta de Donald Trump, însă comandamentul militar de la Kiev nu a confirmat deocamdată această informație.

Totuși, după discuția cu Putin, Trump a făcut o declarație ambiguă despre rachetele Tomahawk. El a spus că SUA au o mulțime de astfel de rachete, dar că ele sunt necesare Americii și că țara sa nu își poate epuiza arsenalul, chiar dacă Washingtonul sugerase anterior că decizia de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei ar fi fost practic luată.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale în cursul nopții de joi spre vineri, Zelenski a afirmat că orice măsură luată de parteneri pentru a consolida Ucraina va presa Rusia să pună capăt războiului, aceasta fiind probabil o reacție la declarația lui Trump, notează RBC.ua.

AGERPRES

